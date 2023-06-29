Патриарх Кирилл встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине

В Даниловом монастыре в Москве встретились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и посланник папы римского по мирному урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, сообщают «Известия».

«Я очень рад, что вы прибыли в Москву в сопровождении братьев, которых я хорошо знаю. Мы ценим, что его святейшество (папа римский Франциск.— "Ъ") направило именно вас. Вы возглавляете одну из самых крупных епархий в Италии и являетесь очень известным архипастырем, осуществляющим служение своему народу»,— сказал патриарх.

Отмечается, что стороны обсудят вопросы урегулирования военного конфликта России и Украины.

Господин Дзуппи прибыл в Россию 28 июня. Ночью сегодня, 29 июня, сообщалось о встрече кардинала с помощником президента России по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым. Они обсудили вопросы, связанные с беженцами, в том числе несовершеннолетними.

6 июня Маттео Дзуппи встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили мирный план, предложенный господином Зеленским. В ходе встречи президент подчеркнул, что Украина приветствует посредничество для урегулирования конфликта, однако алгоритм достижения мира может быть только украинским.

13 мая Владимир Зеленский лично встречался с папой римским, они также обсуждали мирный план Украины по урегулированию. План был представлен господином Зеленским в ноябре 2022 года. Он подразумевает возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций со стороны России. В Кремле называли этот план отказом от переговоров.

Подробнее о посредничестве Ватикана в конфликте — в материале «За конфликт на Украине взялись кардинально».

Эрдни Кагалтынов