Специальная военная квота на образование

Как обратил внимание “Ъ”, в списках поступающих в вузы оказались засекречены данные детей участников специальной военной операции. В этом году они получили льготы: вузы выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест. Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов; детей живых участников спецоперации вузы могут зачислить даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ — или предоставить им право пересдать экзамен. Изучив списки абитуриентов, “Ъ” убедился, что желающих воспользоваться специальной квотой сейчас меньше, чем зарезервированных для них мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В большинстве российских вузов на этой неделе закончился прием документов от абитуриентов, которые намерены поступать на бакалавриат или специалитет. В этом году в системе высшего образования появились новые льготы: дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получили преференции при поступлении. Указ о «специальной квоте» для поддержки семей граждан, «принимавших и принимающих» участие в спецоперации, подписал в мае президент Владимир Путин. На особые условия могут рассчитывать дети не только военнослужащих, но и сотрудников госорганов или органов исполнительной власти, а также органов внутренних дел, которые участвовали в «военной операции».

Вузы должны были выделить специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест. Детей погибших или получивших «увечье, ранение, травму, контузию или заболевание» участников спецоперации должны зачислять без вступительных испытаний. Какой-либо конкурс разрешается только в случае творческих специальностей. Также они могут без экзаменов поступить в суворовские и нахимовские училища, кадетские и казачьи корпуса. В эту группу льготников входят и дети военнослужащих, которые не получили травм в рамках боевых действий. В указе говорится, что их зачисление «осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно». Представители ряда опрошенных “Ъ” вузов рассказали, что выбрали самый простой вариант: зачислять таких детей по результатам ЕГЭ по профильным предметам. На некоторые специальности, в основном творческие, им необходимо получить очки за дополнительные испытания вуза.

В Минобрнауки рассказали “Ъ”, что в этом году для вузов на программы бакалавриата и специалитета выделено почти 426 тыс. мест, а в рамках специальной квоты зарезервировано 43,5 тыс. мест (10%). Это общая цифра — для детей не только погибших и раненых участников спецоперации, но и для тех, что находятся или были в зоне боевых действий.

Как выяснил “Ъ”, льгота пока не оказала особого влияния на общие цифры поступающих: места в рамках специальной квоты нигде не выбраны полностью. Например, МГУ им. Ломоносова из 4,1 тыс. бюджетных мест выделил 408 для детей участников спецоперации. Но согласно опубликованным спискам абитуриентов, специальной квотой захотели воспользоваться лишь 146 человек. В Российском государственном гуманитарном университете для этой категории выделено 150 бюджетных мест, а документы сюда подали 110 человек. В НИУ ВШЭ из 2,5 тыс. бюджетных мест выделили 266 — согласно спискам абитуриентов, подавших документы, квотой захотели воспользоваться 173 человека. В МФТИ сообщили, что получили лишь две заявки от детей военнослужащих.

В РУДН рассказали, что для детей участников спецоперации выделены 123 бюджетных места. «Количество квот на то или иное направление зависит от исходного количества бюджетных мест,— говорят там.— Например, на "Стандартизации и метрологии" всего десять бюджетных мест, поэтому там спецквота одна. Если до 3 августа претенденты не подтвердят согласие и не подадут оригиналы документов, то места перейдут в общий конкурс». В вузе отмечают, что на некоторые направления не получили ни одного «спецоперационного» заявления, так что эти места гарантированно достанутся обычным абитуриентам.

Пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ) сообщила, что вуз выделил по спецквоте 10% от 653 бюджетных мест. Однако документы подали только 39 человек. «Поступающих по специальной квоте немного, и они поступают с хорошими результатами ЕГЭ. То есть они и без квоты были бы зачислены на бюджет»,— отмечают в вузе. “Ъ” изучил баллы по ЕГЭ поступающих в ряде вузов и убедился, что они не уступают остальным абитуриентам. Казанский федеральный университет получил заявления от 20 человек. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получил около 100 заявлений по спецквоте.

Ответственный секретарь приемной комиссии Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Марина Бушуевой рассказала, что вуз получил почти 2,5 тыс. бюджетных мест — и выделил квоту в 10%. Но воспользоваться ею решили пока лишь десять человек. «Дети военнослужащих, которые еще находятся в зоне спецоперации, будут проходить вступительные испытания наравне с остальными поступающими. Никакого автоматического зачисления нет,— уточнила госпожа Бушуева.— Единственное отличие для них — возможность пересдать ЕГЭ по какой-то дисциплине, если их не устраивает уже полученный результат. Совсем без испытаний могут поступать только дети погибших военнослужащих, но таких абитуриентов у нас в этом году нет».

Ответственный секретарь приемной комиссии ННГУ им. Н. И. Лобачевского Павел Агрба рассказал “Ъ”, что процент желающих воспользоваться квотой очень небольшой — около 0,25% от общего количества поступающих. «Поступающих вообще без вступительных испытаний и предоставивших оригинал в настоящий момент нет. В основном все абитуриенты в рамках спецквоты поступают по результатам ЕГЭ»,— говорит он.

Отметим, абитуриенты могут подать документы в пять вузов сразу на несколько специальностей — поэтому не исключено, что часть «спецоперационных» выпускников воспользовались этой возможностью.

Изучая списки абитуриентов на сайтах вузов, “Ъ” обратил внимание, что данные именно этой «специальной квоты» оказались засекречены. В зависимости от университета все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа — эти данные находятся в открытом доступе. Но детям участников военной операции присвоен специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные.

Вузы объясняют, что выполняют требование Минобрнауки. В майских рекомендациях ведомства действительно указано, что этой категории абитуриентов присваивается «уникальный код». В Минобрнауки не пояснили “Ъ”, из каких соображений принято такое решение. Собеседники “Ъ” в университетах признаются, что не интересовались секретностью квоты: «Для чего это было необходимо, никто особо не вникал». Член одной приемной комиссии предположил: если указывать таких детей пофамильно, как и других абитуриентов, то получится вычислить данные их родственников, которые сейчас принимают участие в боевых действиях.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин напоминает, что с 2021 года в России, кроме военной тайны, существует также служебная тайна в области обороны: «К данному виду информации отнесена практически любая информация, которая находится в плоскости интересов Министерства обороны РФ, но не является при этом военной тайной». Отметим, еще в 2015 году президент Путин своим указом засекретил данные о потерях в ходе спецопераций. Приказ Минобороны 2019 года отдельно регулирует порядок обработки персональных данных личного состава ВС РФ и членов их семей. «Несмотря на то что информация и списочный состав членов семей военнослужащих не являются военной тайной, информация о них может быть ограничена и признана служебной тайной в области обороны. Что повлечет за собой обязательство для всех юридических и физических лиц ограничивать доступ к данной информации»,— говорит юрист.

Анна Васильева; корреспондентская сеть “Ъ”