«Араби 21»: правительственные беспилотники атаковали позиции ЧВК «Вагнер» в Ливии

Беспилотники признанного ООН правительства национального единства Ливии атаковали позиции ЧВК «Вагнер» на базе Харуба на востоке страны. Об этом сообщил телеканал «Араби 21» со ссылкой на источник в Минобороны Ливии.

По словам источника телеканала, удар был нанесен по объектам на одной военных баз тылового обеспечения, которую используют наемники ЧВК «Вагнер». Он также заявил, что удар нанесли беспилотниками Bayraktar Akinci турецкого производства. Источник не привел каких-либо подробностей об атаки и ее последствиях.

По информации The Wall Street Journal, российские власти после мятежа ЧВК «Вагнер» намерены взять под контроль «глобальную империю» ее основателя Евгения Пригожина. В частности, речь идет о подразделениях ЧВК «Вагнер», действующих на территории Африки и на Ближнем Востоке. Госдепартамент США и Еврокомиссия ожидают ослабления позиции ЧВК в Африке.

Подробнее — в материале «Ъ» «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

Олеся Павленко