WSJ: российские власти намерены взять под контроль «империю» Пригожина в Африке и на Ближнем Востоке

Российские власти после произошедших 23–24 июня событий с участием ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина намерены взять под контроль «глобальную империю» предпринимателя. В частности, пишет The Wall Street Journal, речь идет о подразделениях ЧВК «Вагнер», действующих на территории Африки и на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Издание со ссылкой на дипломатов и офицеров разведки пишет, что после событий на юге России произошел «всплеск дипломатической активности Москвы». Российские представители направились в Африку и страны Ближнего Востока с целью заверить партнеров, что ЧВК «Вагнер» продолжит проводить свои операции без перерывов, но под контролем нового руководства.

По данным WSJ, один из заместителей министра иностранных дел России посетил Дамаск, чтобы лично сообщить президенту Сирии Башару Асаду, что «группы "Вагнера" больше не будут действовать там самостоятельно».

27 июня на сайте МИД России было опубликовано сообщение о визите в Сирию замглавы министерства Сергея Вершинина. Его поездка в Дамаск состоялась 26–27 июня. В ходе визита господин Вершинин встретился с Башаром Асадом. Согласно сообщению, стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. О том, поднимались ли в ходе переговоров вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», не уточняется.

WSJ также пишет, что высокопоставленные чиновники российского МИДа позвонили президенту Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканжу Туадере, среди телохранителей которого, отмечает газета, есть бойцы ЧВК «Вагнер». Дипломаты заверили главу ЦАР, что последние события в России не остановят экспансию компании в Африку.

По данным издания, за пределами России работает около 6 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер». Они занимаются охраной шахт и политиков в ЦАР, следят за нефтяными скважинами и охраняют территории, которые находятся под контролем правительства Сирии.

23 июня Евгений Пригожин объявил о походе бойцов своей ЧВК на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с господином Пригожиным. После переговоров бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, сам основатель компании отправился в Белоруссию.

После этих событий советник президента ЦАР Фидель Гуанджика заявил, что в случае ухода вагнеровцев из страны готовы принять от России любую другую группу по обеспечению безопасности. Он также отметил, что в республике не произошло «видимых изменений» на фоне событий с участием ЧВК «Вагнер», которые президент России Владимир Путин назвал вооруженным мятежом.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».