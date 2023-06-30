Bloomberg: Россия увеличила долю в мировой торговле зерном на фоне конфликта

На Россию будет приходиться каждая пятая партия экспортируемой пшеницы в сезоне, который начнется с 1 июля. При этом доля Украины снизится до 5% по сравнению с уровнем до начала военной операции России из-за заминированных полей и нарушенных логистических цепочек. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства США.

Доля России в мировых поставках вырастет на фоне рекордного урожая зерна в плодородных землях страны, в том числе на Северном Кавказе. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, на фоне рекордного объема сбора пшеницы второй год подряд Россия пытается установить минимальную цену на экспорт зерна. В июне Россия пыталась установить минимальную цену в пределах $240 за тонну, сообщили анонимные источники агентства. В этом же месяце ей пришлось снизить установленный ей минимальный потолок $275 за тонну из-за давления рынка.

По данным ООН, за год до ввода войск на Украину объем экспорта зерна из России составил $10 млрд. Основные покупатели российского зерна — страны Ближнего Востока и Африки. По оценкам Bloomberg на основе данных Logistic OS, с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия экспортировала в Турцию 12,6 млн т зерна, в Египет — 8 млн, Иран — 5,5 млн, Саудовскую Аравию — 3,1 млн т. Еще по 1–2 млн т зерна было отправлено в Алжир, Ливию, Пакистан, Израиль, Судан, Бангладеш и Кению.

В июне правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых, который предполагает возможность добровольного отказа экспортеров от тарифных квот или их части, введение понижающего коэффициента для тех, кто не выбрал заявленные объемы, и распределение между экспортерами дополнительной части квоты по итогам нового отбора. По плану в следующем году Россия должна экспортировать 60 млн т.

Подробнее — в материале «Ъ» «Квоту на экспорт в меру бери».

Олеся Павленко