Квоту на экспорт в меру бери

Правительство утвердило новый механизм квотирования экспорта зерновых, который предполагает возможность добровольного отказа экспортеров от тарифных квот или их части, введение понижающего коэффициента для тех, кто не выбрал заявленные объемы, и распределение между экспортерами дополнительной части квоты по итогам нового отбора. Инициатива объясняется желанием властей не допустить сокращения вывоза зерна — планы на следующий год составляют 60 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Утвержденный в конце прошлой недели Белым домом документ описывает модификацию механизма распределения между экспортерами зерновых квот. Такие экспортные (кроме поставок в ЕАЭС) ограничения с 2021 года применяются ежегодно. В рамках квоты экспорт зерна облагается «плавающей» пошлиной, зависящей от ценовой конъюнктуры, за ее пределами — заградительной, которую ежегодно утверждает Минсельхоз. В 2023 году размер тарифной квоты составляет 25,5 млн тонн.

Как следует из постановления №985 от 15 июня 2023 года, теперь экспортеры смогут отказываться от выделенных квот или их части в заявительном порядке — в 2023 году на это отводится пять рабочих дней с даты опубликования постановления. В дальнейшем заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля. Важность отказа от квоты для экспортеров, которые рискуют не успеть вывезти заявленные объемы, объясняется тем, что со следующего сезона при распределении основной части квоты к ним может быть применен понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в прошлом сезоне.

В этом году освободившийся после «отказов» объем квот будет распределен между другими экспортерами до 30 июня. С 2024-го тарифная квота будет сразу делиться на «основную» и «дополнительную» части. Объем первой будет, как и раньше, распределяться по историческому принципу. Дополнительный же объем с 2024 года будет состоять из трех частей: объема, который «высвободится» после применения понижающего коэффициента, части, сформированной из «отказов», и 10% от общего объема тарифной квоты. Эта часть будет распределяться с 15 февраля по 30 июня, когда определятся запасы и фактические отгрузки.

Претендовать на дополнительные объемы смогут только экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты. «Мы совместно с Минпромторгом будем оценивать незалицензированный остаток основной части квоты каждого экспортера на момент подачи заявления, и исходя из этого остатка и объема, указанного в экспортном контракте, будет распределяться дополнительная часть»,— подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его оценкам, механизм должен помочь существенно увеличить степень выборки квот и поощрить активных экспортеров. Несмотря на сложности с расчетами за зерновые поставки и проблемы с хранением и логистикой, по итогам сельхозгода 2022/23 РФ, вероятно, выполнит заявленные цели по вывозу из страны 55–60 млн тонн зерна (см. “Ъ” от 5 июня). Новые правила должны не допустить сокращения экспорта, которое, учитывая переходящие запасы зерна, вновь может затоварить рынок — аграрный вице-премьер Виктория Абрамченко уже оценила экспортные планы на будущий сельхозгод как «около 60 млн тонн».

Как отмечают в Минсельхозе, новая версия правил распределения квот не ограничивает конкуренцию на рынке: «С начала каждого сезона и до 14 февраля экспорт зерна из России осуществляется всеми участниками рынка свободно, а квотирование действует только во второй половине сезона, с 15 февраля по 30 июня. При этом основная и дополнительная части тарифной квоты распределяются по историческому принципу на основе показателей в том числе и экспорта без квот с 1 июля по 30 ноября — и любой действующий участник рынка имеет возможность получить соразмерный своим возможностям объем квоты».

Кристина Боровикова, Диана Галиева