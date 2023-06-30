Во время беспорядков во Франции задержали более 400 человек

Во Франции 6200 человек приняли участие в протестах, начавшихся из-за убийства полицейским подростка. В результате беспорядков был задержан 421 человек, сообщает телеканал BFM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

В частности, после разграбления магазина в квартале Ле-Аль в центре Парижа задержали 14 человек. В целом в столице Франции задержали как минимум 242 человека. В городах Кламар, Компьен и Нейи-сюр-Марн, а также в департаменте Уаза ночью введен комендантский час.

Самые масштабные с 2005 года беспорядки во Франции вспыхнули в парижском предместье Нантер и перекинулись на другие города три дня назад. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, застреленного полицейским во время проверки на дороге. Глава французского МВД Жеральд Дарманен пообещал провести подробное расследование.

Подробности — в материале «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Фотогалерея Уличные беспорядки во Франции Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Следующая фотография 1 / 19 В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки Фото: Christophe Ena / AP В ответ полицейские применили слезоточивый газ Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе Фото: Lionel Bonaventure / AFP Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками Фото: Christophe Ena / AP Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере Фото: Reuters / Stephanie Lecocq Последствия беспорядков в Нантере Фото: Reuters / Antony Paone Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes Демонстрация в Нантере Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу Фото: Christophe Ena / AP Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере Фото: Christophe Ena / AP 29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции Фото: Christophe Ena / AP В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства Фото: Christophe Ena / AP Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее Фото: Michel Spingler / AP Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель Фото: Reuters / Pascal Rossignol Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции Фото: Lou Benoist / AFP / East News Цветы на месте гибели 17-летнего водителя Фото: Lewis Joly / AP «Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера Фото: Michel Euler / AP Смотреть

Лаура Кеффер