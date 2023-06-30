Pegas Touristik позволяют взлететь

Входящий в десятку крупных российских туроператоров Pegas Touristik, оказавшийся из-за своей аффилированности с авиаперевозчиком Nordwind Airlines в списке компаний, для которых власти США ввели экспортные ограничения в рамках санкций против РФ, неожиданно исключен оттуда. Американские чиновники заявляют, что таким образом дают возможность оператору провести «дополнительные административные процедуры». В то же время основатель Pegas Touristik и Nordwind Airlines турецкий бизнесмен Рамазан Акпынар уже передал бизнес своей супруге. Ситуация с попаданием компании в список не особо повлияла бы на работу с российскими туристами, считают эксперты, но это серьезно ограничивает ее в совершении многих сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

О том, что Минторг США исключил Pegas Touristik из указа, устанавливающего экспортные ограничения для целого ряда компаний, вечером 29 июня заявил помощник министра торговли Мэттью Аксельрод. Власти США включили туроператора в этот перчень в июне сроком на 180 дней как лицо, «связанное с авиаперевозчиком», работающим на российском рынке.

Речь идет об Nordwind Airlines, для которой, как и для «Победы» и S7 Airlines, ограничения продлены на 180 дней. Первыми еще весной 2022 года в этот список попали «Аэрофлот», Azur Air и Utair. Всем им запрещен экспорт и реэкспорт компонентов производства США и их поставки через другие страны.

Исключение из списка Pegas Touristik господин Аксельрод объяснил необходимостью дать возможность туроператору провести «дополнительные административные процедуры», детали которых пока неизвестны. Гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная не ответила оперативно на вопросы «Ъ».

По данным участников туриндустрии, доля Pegas Touristik на российском рынке выездного организованного туризма составляет 10–15%. Оператор входит в десятку крупнейших игроков, контролирующих 80% рынка.

Согласно СПАРК, бенефициар ООО «Пегас Туристик» — бизнесмен из Турции Рамазан Акпынар, имеющий, по данным «Ъ», также гражданство РФ. Это юрлицо принадлежит зарегистрированной в Великобритании Pegas Touristik UK Ltd, которой, в свою очередь, как указано в СПАРК, руководит господин Акпынар. Его супруге Каринэ Букрей с марта принадлежит 100% акций авиакомпаний Nordwind и «Икар» (ранее Pegas Fly). Одновременно она стала владельцем «Пегас Инкаминг», использующей товарный знак «Пегас Туристик».

Хотя официальных разъяснений о причинах снятия ограничений с Pegas Touristik нет, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов допускает, что компания могла оспорить свое включение в список. Документ содержал указание на такое право.

«В качестве обоснования компания могла сослаться на несоблюдение чиновниками США процедуры включения в указ. Например, мог быть не соблюден порядок уведомления лица или не доказано возможное влияние Pegas Touristik на потенциальное нарушение экспортного контроля США. Также компания могла доказать, что не является контролирующим Nordwind лицом»,— полагает Антон Именнов.

По словам эксперта, «до включения в указ Pegas Touristik мог фактически легально обходить экспортные ограничения США» и осуществлять чартерные авиаперевозки от лица Nordwind с помощью турецких авиакомпаний. «Но эта схема была заморожена после включения Pegas Touristik в ограничительный список»,— добавляет господин Именнов.

Исключение Pegas Touristik из списка «вроде бы развязывает компании руки», полагает партнер Akderli Legal Даниил Акдерли, но если компания снова продолжит авиаперевозки чартерами через турецких партнеров, ее могут внести в список обратно.

В любом случае, считает Антон Именнов, исключение Pegas Touristik из указа вновь позволяет ему участвовать в товарообороте с компаниями США и приобретать американские товары.

Источник «Ъ» на туррынке говорит, что экспортные ограничения для Pegas Touristik никак не сказались на работе туроператора с российскими туристами. Однако серьезно ограничена в своих операциях Nordwind. В частности, как поясняет Даниил Акдерли, компании запрещено прямо или косвенно участвовать каким-либо образом в любой сделке, связанной в том числе с самолетами американского производства, составляющими существенную часть авиапарка перевозчика.

Халиль Аминов, Анна Занина, Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова