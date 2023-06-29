Астрономы впервые получили фото Млечного Пути с помощью частиц нейтрино

Астрономам из нейтринной обсерватории IceCube в Антарктике впервые удалось сфотографировать галактику Млечный Путь с помощью детектора частиц нейтрино. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото Млечного Пути с помощью частиц нейтрино

Фото: IceCube Collaboration / U.S. National Science Foundation (Lily Le & Shawn Johnson) / ESO (S. Brunier Фото Млечного Пути с помощью частиц нейтрино

Фото: IceCube Collaboration / U.S. National Science Foundation (Lily Le & Shawn Johnson) / ESO (S. Brunier

Нейтрино — элементарная частица, которая отличается тем, что практически не взаимодействует с веществом, проходя насквозь толщу земной материи, человеческие тела и прочие предметы. Для того чтобы «поймать» нейтрино, двигающиеся в пространстве на околосветовых скоростях, используются различные детекторы.

Отмечается, что снимок Млечного Пути сделан с помощью детектора, оснащенного более чем 5 тыс. световых датчиков. Он фиксирует нейтрино, достигающие Земли из нашей галактики и из-за ее пределов. Сначала исследователи определили траектории более 60 тыс. нейтрино, которые прошли через земную атмосферу и были обнаружены датчиками обсерватории. На основании этих данных ученые создали трехмерную карту движения нейтрино и сопоставили ее с предположительными источниками этих частиц. Получившееся изображение является результатом этого сопоставления. Изучение снимка Млечного Пути поможет ученым приблизиться к обнаружению источников этих частиц, сообщает пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов