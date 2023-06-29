Конкурс на пост главы Ижевска состоится 24 августа

Городская дума Ижевска официально объявила старт конкурса на пост главы города. На сессии муниципального парламента 29 июня депутаты утвердили требования к кандидатам и сроки проведения конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Принять участие в нем могут граждане от 21 года с высшим образованием, знающие Конституцию РФ, федеральное и региональное законодательство, а также имеющие навыки руководства.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 5 июля по 7 августа в здании администрации Ижевска на ул. Пушкинской, 276. Кандидаты должны подготовить концепцию развития города или программу действий в качестве главы Ижевска. Сам конкурс пройдет 24 августа. По его итогам конкурсная комиссия определит не менее двух кандидатов с лучшими результатами. Они представят свои программы развития города на сессии городской думы, которая и выберет нового главу Ижевска. Внеочередная сессия по избранию главы предварительно назначена на 5 сентября.

На сегодняшней сессии также был определен состав конкурсной комиссии от городской думы. В него вошли шесть депутатов. Это председатель гордумы Фарит Губаев, его заместители Николай Швецов и Андрей Зюзин, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Алексей Гарипов, руководитель фракции КПРФ Кирилл Александров и руководитель фракции ЛДПР Алексей Кузнецов. Еще шесть членов конкурсной комиссии назначит глава Удмуртии.

Напомним, в конце мая Олег Бекмеметьев досрочно покинул пост главы Ижевска по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. О новом назначении господина Бекмеметьева не сообщалось. Главой города он был с осени 2018 года.