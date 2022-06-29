Хочешь мира, готовься к НВП

Петербургский парламент обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть начальную военную подготовку (НВП) в общеобразовательные школы. Депутаты считают, что это замотивирует детей служить в армии и позволит трудоустроить офицеров. Документ был принят 39 голосами, против выступили лишь четыре парламентария. Они заявили, что школьники и без того перегружены уроками, и напомнили тот факт, что офицеры не являются педагогами и не умеют работать с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьников предлагают воспитать в атмосфере патриотизма

Фото: Михаил Певцов, Коммерсантъ Школьников предлагают воспитать в атмосфере патриотизма

Фото: Михаил Певцов, Коммерсантъ

Обращение к председателю правительства инициировали депутаты-единороссы. Они напомнили, что ст. 12 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает «начальное получение знаний об обороне государства и гражданской обороне» в общеобразовательных учреждениях. Сейчас в школах эти вопросы проходят в рамках уроков «Основ безопасности жизнедеятельности», что авторы письма считают явно недостаточным. Они напоминают, что срок срочной службы с 2008 года составляет один год, а значит, вопрос возрождения начальной военной подготовки стал актуальным. «В школах необходимо восстановить систему допризывной подготовки, разрушенной в начале 90-х годов, развивать массовый спорт на базе ДОСААФ»,— говорится в обращении.

Депутаты предлагают преподавать школьникам «строевую огневую и тактическую подготовку, защиту от оружия массового поражения, медицинскую, топографическую и инженерную подготовку», а также добавить иные дисциплины с учетом современных реалий.

Отдельно в обращении прописана необходимость проведения военных сборов и игр типа «Зарница». Преподавать должны отставные офицеры.

Особой дискуссии в ЗАКС не было. Единоросс Игорь Высоцкий напомнил крылатую фразу о том, что «у России два союзника — армия и флот». Лишь три депутата публично выступили против обращения: Александр Шишлов и Борис Вишневский из «Яблока» и Михаил Амосов из «Справедливой России». Господа Амосов и Шишлов указали на высокую загруженность школьников. Господин Вишневский сказал: для него предпочтительнее, чтобы союзниками России были не армия и флот, а наука и культура. Также депутаты высказали мнение, что отставным офицерам не следует работать с детьми, поскольку военные привыкли к жесткой дисциплине, а не к индивидуальному педагогическому подходу. За обращение в конечном голосовании высказались 39 депутатов, четверо были против.

Авторы подобной инициативы плохо знакомы со школьными реалиями, заявил “Ъ” сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он подтвердил, что часть знаний из советского курса НВП сейчас содержится в предмете ОБЖ. Кроме того, десятиклассники и так проходят ознакомительное обучение на базе действующих военных частей.«У депутатов есть странное представление о соотношении воспитания и учебных предметов,— говорит господин Луховицкий.— Они думают, что если детям каждый день преподавать военное дело, то те вырастут патриотами. Но никакой прямой связи тут нет: учитель может воспитать патриота, а может и не воспитать». Он добавил, что подобные изменения вносятся поправками не в законодательство, а в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). По мнению господина Луховицкого, сейчас их вряд ли будут в очередной раз менять ради курса НВП.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что в СССР начальная военная подготовка не воспринималась как признак милитаризации общества. «В Советском Союзе она включала несколько базовых компонентов: как действовать во время ЧС, ядерного взрыва или химического заражения местности; строевую подготовку; правила обращения с оружием и средствами защиты,— говорит он.— Ничего плохого не будет, если подросткам грамотно покажут, как обращаться с оружием. Это в большей степени техника безопасности: когда человек берет в руки то, что может выстрелить или взорваться, он должен знать, как это работает и что с этим точно нельзя делать». “Ъ” отправил запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать инициативу, однако в министерстве не смогли оперативно ответить.

Анна Васильева, Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург