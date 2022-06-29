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Коммерсантъ FM
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Хочешь мира, готовься к НВП

Петербургские единороссы требуют возродить военную подготовку в школах

Петербургский парламент обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой вернуть начальную военную подготовку (НВП) в общеобразовательные школы. Депутаты считают, что это замотивирует детей служить в армии и позволит трудоустроить офицеров. Документ был принят 39 голосами, против выступили лишь четыре парламентария. Они заявили, что школьники и без того перегружены уроками, и напомнили тот факт, что офицеры не являются педагогами и не умеют работать с детьми.

Школьников предлагают воспитать в атмосфере патриотизма

Школьников предлагают воспитать в атмосфере патриотизма

Фото: Михаил Певцов, Коммерсантъ

Школьников предлагают воспитать в атмосфере патриотизма

Фото: Михаил Певцов, Коммерсантъ

Обращение к председателю правительства инициировали депутаты-единороссы. Они напомнили, что ст. 12 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает «начальное получение знаний об обороне государства и гражданской обороне» в общеобразовательных учреждениях. Сейчас в школах эти вопросы проходят в рамках уроков «Основ безопасности жизнедеятельности», что авторы письма считают явно недостаточным. Они напоминают, что срок срочной службы с 2008 года составляет один год, а значит, вопрос возрождения начальной военной подготовки стал актуальным. «В школах необходимо восстановить систему допризывной подготовки, разрушенной в начале 90-х годов, развивать массовый спорт на базе ДОСААФ»,— говорится в обращении.

Депутаты предлагают преподавать школьникам «строевую огневую и тактическую подготовку, защиту от оружия массового поражения, медицинскую, топографическую и инженерную подготовку», а также добавить иные дисциплины с учетом современных реалий.

Отдельно в обращении прописана необходимость проведения военных сборов и игр типа «Зарница». Преподавать должны отставные офицеры.

Особой дискуссии в ЗАКС не было. Единоросс Игорь Высоцкий напомнил крылатую фразу о том, что «у России два союзника — армия и флот». Лишь три депутата публично выступили против обращения: Александр Шишлов и Борис Вишневский из «Яблока» и Михаил Амосов из «Справедливой России». Господа Амосов и Шишлов указали на высокую загруженность школьников. Господин Вишневский сказал: для него предпочтительнее, чтобы союзниками России были не армия и флот, а наука и культура. Также депутаты высказали мнение, что отставным офицерам не следует работать с детьми, поскольку военные привыкли к жесткой дисциплине, а не к индивидуальному педагогическому подходу. За обращение в конечном голосовании высказались 39 депутатов, четверо были против.

В Госдуму внесен законопроект о создании общероссийской детской организации

Авторы подобной инициативы плохо знакомы со школьными реалиями, заявил “Ъ” сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он подтвердил, что часть знаний из советского курса НВП сейчас содержится в предмете ОБЖ. Кроме того, десятиклассники и так проходят ознакомительное обучение на базе действующих военных частей.«У депутатов есть странное представление о соотношении воспитания и учебных предметов,— говорит господин Луховицкий.— Они думают, что если детям каждый день преподавать военное дело, то те вырастут патриотами. Но никакой прямой связи тут нет: учитель может воспитать патриота, а может и не воспитать». Он добавил, что подобные изменения вносятся поправками не в законодательство, а в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). По мнению господина Луховицкого, сейчас их вряд ли будут в очередной раз менять ради курса НВП.

Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин считает, что в СССР начальная военная подготовка не воспринималась как признак милитаризации общества. «В Советском Союзе она включала несколько базовых компонентов: как действовать во время ЧС, ядерного взрыва или химического заражения местности; строевую подготовку; правила обращения с оружием и средствами защиты,— говорит он.— Ничего плохого не будет, если подросткам грамотно покажут, как обращаться с оружием. Это в большей степени техника безопасности: когда человек берет в руки то, что может выстрелить или взорваться, он должен знать, как это работает и что с этим точно нельзя делать». “Ъ” отправил запрос в Минпросвещения с просьбой прокомментировать инициативу, однако в министерстве не смогли оперативно ответить.

Анна Васильева, Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

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