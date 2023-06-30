Бензину велено ехать внутрь

По информации “Ъ”, нефтекомпании увеличили поставки бензина на внутренний рынок в июне в условиях завершения ремонтов на НПЗ, однако они все еще на 6,5% меньше год к году. Непрерывный рост оптовых цен на бензин в этом году побуждает регуляторов проводить словесные интервенции и угрожать нефтекомпаниям антимонопольными делами. Кроме того, правительство ужесточило правила вывоза топлива, чтобы сократить объем серого экспорта. Пока удалось добиться стабилизации цен на бирже, однако рост экспортного нетбэка ставит этот результат под сомнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нефтекомпании поставили на внутренний рынок в июне 2,8 млн тонн бензина, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили собеседники “Ъ”, знакомые с данными за 27 дней месяца. В среднесуточном выражении нефтяники увеличили производство бензина в июне на 6,6% по сравнению с маем, поскольку НПЗ постепенно восстанавливают переработку после профилактических ремонтов.

При этом исходные планы нефтекомпаний по отгрузкам топлива в июне составляли более 3 млн тонн бензина, но на практике отгрузки отстали от плана почти на 7% и примерно на такую же величину — от показателей июня 2022 года.

Производство бензина также отстает от прошлогодних показателей. Так, нефтекомпании выпустили чуть более 3 млн тонн топлива, что почти на 4% меньше, чем в прошлом июне, при этом экспорт взлетел почти на 62%, до 223 тыс. тонн. При этом относительно мая среднесуточное значение экспорта уменьшилось почти на 30%.

На фоне непрерывно растущих оптовых цен на бензин последние месяцы регуляторы топливного рынка требуют от нефтекомпаний увеличивать производство и продажи на СПбМТСБ. Участники рынка утверждают, что одной из причин увеличения цен является недостаток предложения топлива.

Однако в Минэнерго не согласны: «Спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением». Нефтекомпании выполняют рекомендации штаба Минэнерго по увеличению отгрузок на внутренний рынок за счет снижения экспорта, добавляют в министерстве.

Рост оптовых цен в весенне-летний сезон — типичная ситуация, так как одновременно с уходом заводов на ремонты увеличивается и спрос на топливо. В этом году стоимость топлива непрерывно растет с марта, преодолев сначала досанкционные значения, а потом и вовсе установив новые исторические максимумы. По словам собеседников “Ъ” в нефтяной отрасли, компании стали заметно увеличивать экспорт с четвертого квартала прошлого года из-за роста его прибыльности на фоне ослабления рубля. Сейчас экспортные нетбэки также превышают цену на топливо внутри РФ и продолжают расти.

Вместе с тем правительство с апреля обсуждает сокращение демпферных субсидий для нефтекомпаний за поставки топлива на внутренний рынок, что может вызвать снижение объема переработки. Такие ожидания вызвали еще больший ажиотаж на рынке.

ФАС в июне пригрозила нефтекомпаниям антимонопольными делами, если они не увеличат предложение топлива на бирже. Кроме того, правительство ужесточило меры по предотвращению серого экспорта топлива — отправок за границу объемов, за которые нефтекомпании уже получили выплаты по демпферу. Также ФАС заявляла о планах по увеличению обязательств по продажам бензина на бирже с 12% до 13% от производства. В результате словесных интервенций стоимость топлива на бирже снижалась, но каждый раз — ненадолго.

Так, 29 июня стоимость АИ-95 и АИ-92 снизились на 0,34% и 0,72%, до 64,8 тыс. и 58,3 тыс. руб. за тонну соответственно. Впрочем, на отчетной неделе, по данным Росстата, ускорился рост розничных цен. Средняя цена на топливо выросла на 0,43%, почти до 52,2 руб. за 1 л. При этом цены на топливо на АЗС уже увеличились с начала года на 2,4% при инфляции в 2,77%. В планах регуляторов сдержать годовой рост цен в пределах инфляции.

Дмитрий Козлов