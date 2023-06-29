Дети теннису не помеха

Бывший лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) датчанка Каролина Возняцки объявила о своем возвращении в теннис после паузы в три с половиной года и рождения двух детей. 32-летняя спортсменка, которая в 2018 году победила на Australian Open, а в общей сложности имеет на своем счету 30 титулов и заработала более $35 млн призовых, уже заручилась wild card от организаторов августовского турнира WTA категории 1000 в Монреале. После этого она планирует выступить на US Open.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каролина Возняцки

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Каролина Возняцки

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О решении вернуться в теннис Каролина Возняцки объявила в пространной статье, опубликованной в издании Vogue. Там она отметила, что, родив за последние три года двух детей, все еще имеет цели в теннисе, которых хотела бы добиться. Первым турниром Возняцки после возвращения будет Omnium Banque Nationale presente par Rogers — августовское состязание WTA категории 1000 в Монреале c призовым фондом $2,7 млн, которое она выигрывала в 2010 году. Его организаторы уже пообещали экс-чемпионке wild card. После этого Возняцки собирается сыграть на US Open, где она дважды (2009, 2014) доходила до финалов. Далее в планах экс-первой ракетки пауза до Открытого чемпионата Австралии, а ключевой целью она называет выступление на парижской Олимпиаде.

Заявление Каролины Возняцки стало одним из главных теннисных событий недели. Речь идет о теннисистке, которая в период с октября 2010 года до февраля 2018 года в общей сложности возглавляла рейтинг WTA на протяжении 71 недели (это десятый показатель за всю историю WTA), завершила на первом месте два сезона (2010, 2011) и в общей сложности выиграла в одиночном разряде 30 турниров. Правда, очень долго в коллекции датчанки не было титула, завоеванного на чемпионатах Большого шлема, но, обыграв в финале Australian Open 2018 года румынку Симону Халеп, она восполнила этот пробел, а вскоре, после шестилетнего перерыва, даже снова стала первой ракеткой мира.

Заработав за карьеру $35,2 млн призовых, датчанка занимает по этому показателю седьмое место за всю историю женского профессионального тенниса. (Интересно, что точно такую же позицию она бы сейчас занимала в мужском списке).

В 2019 году она вышла замуж за американского баскетболиста Дэвида Ли, выступавшего за несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации, в январе 2020-го объявила о завершении карьеры, в июне 2021 года родила дочь, а в октябре 2022-го — сына. После завершения пандемии коронавируса ее семья живет в Копенгагене.

Возняцки не единственная экс-первая ракетка мира, которая попробует совмещать выступления с материнством. Бельгийка Ким Клейстерс объявляла о завершении карьеры даже не один, а два раза — в 2007 и 2012 годах — и дважды, в 2010-м и 2020-м, возвращалась. При этом первое возращение Клейстерс получилось очень удачным. После него она не только завоевала три из четырех своих титулов на турнирах Большого шлема, но и на одну неделю в феврале 2011 года возглавила мировую классификацию.

Есть и другие примеры. В настоящее время 19-е место в рейтинге WTA занимает его бывший лидер 33-летняя белоруска Виктория Азаренко, имеющая шестилетнего сына. Вскоре после рождения дочери, появившейся на свет осенью 2017 года, возвращалась на корт знаменитая американка Серена Уильямс, которая затем четырежды доходила до финалов турниров Большого шлема. Правда, Азаренко никогда не объявляла о завершении карьеры, а Уильямс сделала это только в прошлом году и в 41 год менять свое решение вроде бы не намерена.

О реальных перспективах Каролины Возняцки, которой в июле исполнится 33 года, сложно судить в силу двух причин.

Во-первых, в отличие от той же Ким Клейстерс, предпочитавшей атакующий теннис, она всегда придерживалась более тягучего оборонительного стиля, предъявляющего повышенные требования к выносливости. Во-вторых, в октябре 2018 года у датчанки был диагностирован ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание суставов. Правда, сейчас оно находится на стадии ремиссии.

Евгений Федяков