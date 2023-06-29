Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу четыре россиянина

В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Нэшвилле 28–29 июня, были выбраны четыре российских хоккеиста. «Аризона Койотс» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер) и нападающего Даниила Бута (12-й), «Филадельфия» — нападающего Матвея Мичкова (7-й), «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева (31-й).

Предыдущая фотография

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Фото: Christopher Hanewinckel / USA TODAY Sports / Reuters

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое в НХЛ, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ проводится один раз в год, в течение двух-трех недель после завершения предыдущего сезона.

Как уточняет Sport24, 18-летний Дмитрий Симашев стал первым выбранным россиянином на прошедшем драфте НХЛ. Однако эксперты предполагали, что первым выберут нападающего петербургского СКА и сборной России Матвея Мичкова, которому также 18 лет. В итоге он оказался вторым.

Два россиянина попали в топ-10 драфта впервые с 2018 года. Тогда «Каролина» взяла нападающего Андрея Свечникова под общим 2-м номером, а «Рейнджерс» — нападающего Виталия Кравцова (под 9-м). Результат, когда четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта, был зафиксирован в третий раз за последние шесть лет, отмечает издание.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...