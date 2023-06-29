В первом раунде драфта НХЛ были выбраны сразу четыре россиянина

В первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся в Нэшвилле 28–29 июня, были выбраны четыре российских хоккеиста. «Аризона Койотс» выбрала защитника Дмитрия Симашева (6-й номер) и нападающего Даниила Бута (12-й), «Филадельфия» — нападающего Матвея Мичкова (7-й), «Колорадо» — защитника Михаила Гуляева (31-й).

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Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое в НХЛ, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ проводится один раз в год, в течение двух-трех недель после завершения предыдущего сезона.

Как уточняет Sport24, 18-летний Дмитрий Симашев стал первым выбранным россиянином на прошедшем драфте НХЛ. Однако эксперты предполагали, что первым выберут нападающего петербургского СКА и сборной России Матвея Мичкова, которому также 18 лет. В итоге он оказался вторым.

Два россиянина попали в топ-10 драфта впервые с 2018 года. Тогда «Каролина» взяла нападающего Андрея Свечникова под общим 2-м номером, а «Рейнджерс» — нападающего Виталия Кравцова (под 9-м). Результат, когда четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта, был зафиксирован в третий раз за последние шесть лет, отмечает издание.