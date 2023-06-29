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Коммерсантъ FM
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Защитник Симашев стал лучшим россиянином на драфте НХЛ-2023

Российский защитник Дмитрий Симашев был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ)-2023 клубом «Аризона Койотс» под общим шестым номером. Он стал лучшим россиянином по итогам драфта нынешнего года.

В минувшем сезоне 18-летний россиянин дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский «Локомотив». Когда Симашев собирается начинать карьеру в НХЛ, пока не уточняется.

Всего в первом раунде драфта клубами НХЛ было выбрано четыре российских хоккеиста. Среди них — форвард Матвей Мичков (выбран «Филадельфией» под седьмым номером), нападающий Дмитрий Бут (выбран «Аризоной» под 12-м номером) и защитник Михаил Гуляев (выбран «Колорадо» под 31-м номером).

Под общим первым номером драфта НХЛ-2023 клубом «Чикаго» был выбран канадский нападающий Коннор Бедард. В минувшем сезоне Бедард выступал за «Реджайна Пэтс» в Западной хоккейной лиге (WHL).

Александр Кислов

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