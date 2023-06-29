Заселение в общежития УрФУ в Новокольцовском районе планируется 15 сентября

Заселение в новые общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском районе планируется 15 сентября, сообщил ректор Виктор Кокшаров на встрече со студентами. По его словам, заселение может начаться и раньше — 11 сентября.

По словам Виктора Кокшарова, начало учебного года для старшекурсников будет подстроено под заселение студентов в кампус и возможности пользоваться транспортом. «Учебу оффлайн для старшекурсников мы начинаем не 1 сентября»,— отметил господин Кокшаров.

«К началу учебного года будут курсировать четыре городских автобуса»,— заявил Виктор Кокшаров. Которые, по его словам, будут специально заходить на территорию кампуса. Также будут курсировать прямые автобусы до остановки «Лечебная», откуда студенты смогут доехать на рейсовых автобусах до корпусов УрФУ.

Как отметил Виктор Кокшаров, в первую очередь на заселение в кампус могут претендовать первокурсники. «Это позволит им влиться в студенческую жизнь. Приоритет в выборе места получат также студенты с отличной успеваемостью и высокими баллами по внеучебной или научной деятельности»,— заявил он.

Напомним, студенты УрФУ составили петицию с просьбой не переселять их в новые общежития. Учащиеся опасаются, что путь в университет будет слишком долгим, что в самом кампусе не развита инфраструктура, а ежемесячная цена за общежитие слишком высокая.

В районе Новокольцовского располагается деревня Международного фестиваля университетского спорта. Первые общежития кампуса УрФУ открыли в январе 2023 года. На проектирование и строительство нового кампуса из федерального бюджета правительство РФ выделило 20 млрд руб.

Полина Хабарова

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