Студентов пообещали вывезти в деревню

Первые общежития в деревне Международного фестиваля университетского спорта открыли в Екатеринбурге. Студенты оценили новое жилье, но не смогли оценить, насколько удобно им будет добираться до университета в обычное время после соревнований. Кроме того, на территории завершается строительство Дворца водных видов спорта, который пообещали сдать в марте. Спортивную деревню изучила корреспондент «Ъ-Урал» Диана Сунагатуллина.

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В День российского студенчества в Екатеринбурге торжественно открыли первые два общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта, который президент России Владимир Путин поручил провести вместо Универсиады. Напомним, все объекты в Новокольцовском начинали строить несколько лет к Универсиаде, которая должна была пройти летом этого года. Но из-за военной спецоперации России на Украине ее проведение в Екатеринбурге было отложено. Вместо Универсиады с 19 по 31 августа в регионе проведут Международные летние студенческие игры.

Два корпуса общежития высотой 11–15 этажей стали первыми объектами, которые сдали к фестивалю. Общая площадь одного здания составляет 41,8 тыс. кв. м, в каждом из них по 836 жилых комнат, а также учебные комнаты, прачечные и места отдыха. «Удобные рабочие места, есть компьютеры, светлая обстановка, комфортабельные комнаты, и вообще, красивое общежитие»,— поделилась впечатлениями одна из студенток Уральского федерального университета (УрФУ), которых пригласили тестировать жилые объекты. Студенты также отмечали, что эти общежития сильно отличаются от тех, в которых они живут сейчас. «Сейчас мы находимся в комнате, где будем проживать. Здесь есть все удобства: и холодильник, и микроволновка!» — рассказал студент, проживающий в общежитии №14 УрФУ.

По словам студентов, время поездки из центра города до Новокольцовского района составило не более 20 минут. При этом они поделились, что не знают, насколько удобно будет ездить из общежитий до учебных корпусов. По их словам, это будет зависеть от движения общественного транспорта. Напомним, в Новокольцовский хотят проложить ветку «наземного метро», на которой предполагается 15 остановок между станциями Екатеринбург-Сортировочный и Аэропорт Кольцово. Кроме того, согласно генплану, в Екатеринбурге может появиться новая трамвайная линия в Новокольцовский район.

«Инфраструктурно здесь созданы уникальные возможности. И мне кажется, без ложной скромности, сегодня в России такого рода территорий именно для студентов, конечно, нет. С учетом того что будут строиться кампус, учебные здания, это будет действительно новая территория»,— сказал генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский.

С ним согласился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметив, что создание такой инфраструктуры является «серьезным подспорьем для вуза, для повышения его конкурентоспособности». Следующим этапом строительства кампуса УрФУ губернатор назвал создание самих учебных корпусов. «Специальное зонирование района таково, что здесь предполагается строительство нескольких технопарков»,— отметил он, после чего сделал первую запись в «Книге почетных гостей».

Оставшиеся три общежития планируют достроить до конца апреля. В августе в них разместятся спортсмены и гости Международного фестиваля. После соревнований там будут проживать более 8,5 тыс. студентов УрФУ. Рядом с корпусами построят центральную площадь в виде амфитеатра, а также спортивные площадки. Кроме того, на территории района планируют создать кампус УрФУ.

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Как пояснил господин Ходоровский, все объекты деревни будут достроены не позднее июня. «Было непросто: и с поставками, и с комплектацией, но, тем не менее, на сегодня у нас сомнений в результате нет. Могли быть более серьезные отклонения, но, слава богу, мы справились»,— пояснил он, отметив, что главный и самый сложный объект — это Дворец водных видов спорта.

Общая площадь дворца составляет 59,7 тыс. кв. м, площадь зеркала воды всех бассейнов — 3,4 тыс. кв. м. На трибунах будут умещаться 5,3 тыс. человек. Сейчас три из четырех бассейнов частично или целиком наполнены водой. Продолжается строительство бассейна для прыжков. Объект планируют сдать в эксплуатацию в марте. Напомним, общая стоимость проекта составит 10 млрд руб. Директором учреждения стал бывший замминистра спорта региона Николай Гарбузов.

Диана Сунагатуллина

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