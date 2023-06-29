Боррель предложил создать Оборонный фонд Украины для усиления ВСУ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил, что Европейский фонд мира, из средств которого финансируются военные поставки для украинской армии, может стать Оборонным фондом Украины. По его словам, фонд можно использовать для усиления и модернизации ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Военная помощь Украине должна быть рассчитана надолго. Мы должны помогать Украине во время войны и после войны. Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины. Украина должна продолжать воевать. Модернизация украинской армии должна продолжаться»,— сказал господин Боррель перед саммитом Евросоюза (цитата по ТАСС).

Он добавил, что страны ЕС удвоят помощь Украине. Решение было принято на фоне произошедшего в России мятежа ЧВК «Вагнер». «Все разведывательные службы ЕС сейчас анализируют последствия мятежа»,— уточнил он.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году для финансирования задач, которые помогут «сохранять мир, предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность». До начала специальной военной операции средства из фонда никогда не использовали для закупок оружия. Однако после 24 февраля ЕС решил использовать их для военных поставок Киеву. Бюджет фонда, по последним данным, увеличили до €12 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян