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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что не знает, где сейчас находится глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно, где в настоящее время находится основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По словам представителя Кремля, российские власти не отслеживают данные о господине Пригожине.

«Я не располагаю такой информацией, ничего об этом не знаю»,— заявил господин Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, известно ли ему местонахождение Евгения Пригожина.

Также пресс-секретарь российского президента не стал комментировать сообщения о возможных отставках и перестановках в силовых и военных ведомства и структурах РФ в связи с попыткой мятежа, осуществленной основателем ЧВК «Вагнер». По словам господина Пескова, данный вопрос «находится не в его прерогативе».

Накануне, 28 июня, издание «Фонтанка» сообщило, что «человек, похожий на Евгения Пригожина» вчера мог находиться в Санкт-Петербурге. Неназванные источники «Фонтанки» сообщили, что, предположительно, видели Евгения Пригожина рядом с его петербургским офисом. Сам господин Пригожин эту информацию не комментировал.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск. Господин Лукашенко утверждает, что отговорил президента России от «жестокого решения» ситуации.

Александр Кислов

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