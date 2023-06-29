Картаполов объяснил мятеж ЧВК «Вагнер» отстранением от спецоперации

За несколько дней до попытки мятежа основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину сообщили о необходимости подписать контракт, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В противном случае ему обещали запретить участвовать в специальной военной операции и получать за это финансирование. По словам депутата, на подписание согласились все формирования, кроме ЧВК «Вагнер».

«За несколько дней (до мятежа.— "Ъ") Министерство обороны заявило, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участия в специальной военной операции. То есть не будет выделяться финансирование, материальные средства. Для господина Пригожина это основное, если не главное»,— сказал господин Картаполов журналистам.

«Сложилось следующее. Первое — это деньги. Второе — глупые и непомерные амбиции. Третье — это возбужденное состояние. Вкупе все это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых товарищей»,— добавил депутат.

Ранее Евгений Пригожин говорил, что ЧВК «Вагнер» планировала передать технику 1 июля в знак протеста из-за приказа Минобороны, обязывающего всех добровольцев подписывать контракты с ведомством. Однако потом, как утверждает господин Пригожин, по позициям ЧВК был нанесен удар и они решили пойти маршем на Ростов-на-Дону и Москву.

Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Леонид Уварчев