«Все федерации, с которыми у МОК были конфликты, стали только сильнее»

Международная ассоциация бокса (IBA) в конце прошлой недели стала первой в истории спортивной федерацией, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания, фактически исключив из своего состава. Это решение стало пиком длившегося несколько лет конфликта между двумя структурами. Президент IBA Умар Кремлев рассказал корреспонденту “Ъ” Алексею Доспехову, почему его федерация не собирается, несмотря на санкции, отказываться от ведущей роли в мировом боксе и каким будет развитие ее взаимоотношений с МОК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Что происходило в IBA в последние дни? Как структура отреагировала на решение сессии МОК?

— Ничего экстраординарного не происходило. В этой ситуации не мы теряем — теряет олимпийская семья.

— Вы как-то слишком спокойны, учитывая, какой была развязка конфликта с МОК.

— Давайте уточним: у нас нет конфликта и проблем с МОК, у нас есть проблемы с некоторыми чиновниками МОК, которые занимают высокие должности и лоббируют свои политические интересы. Мы все рекомендации, которые они нам давали, выполнили почти на сто процентов. Мы реформировали IBA, провели ребрендинг, полностью избавились от долгов, решили вопросы с судейством. Колоссальная по объему работа. Мы уже оказали помощь с развитием бокса более чем пятидесяти странам, ежегодно представляем гранты национальным федерациям: только на них потрачено около $10 млн. Но есть члены МОК, которым не нравится, что президент IBA — русский. Но мало ли что кому не нравится. Главное, что национальные федерации, спортсмены, тренеры счастливы. Мы два раза провели конгресс — и два раза он утвердил меня в президентской должности, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений насчет честности и легитимности.

— И все-таки МОК ни одно из достижений не принял во внимание…

— Это то решение, которое иначе как ангажированным не назовешь. Наказали по-настоящему независимую спортивную федерацию, которая никак не касается политики, не лишает, например, людей флага и гимна (IBA еще в прошлом году, вопреки действовавшим рекомендациям МОК, допустила российских и белорусских боксеров на свои соревнования в полноценном статусе.— “Ъ”). Это же счастье для спортсмена — слышать гимн своей страны, видеть, как поднимается ее флаг. Зачем их лишать самого святого? Это как у ребенка отнять его мать. Преступление. И потом, Международная ассоциация бокса — это не какая-то частная корпорация, это международное спортивное объединение. Оно и должно объединять, выступать в конфликтах как миротворец, а не наказывать спортсменов, действуя по воле кого-то извне… Сегодня IBA — одна из лучших федераций, входит в десятку. На наших главных соревнованиях установлены высокие призовые, на Олимпиаде они даже не предполагаются. У нас медали из чистого золота, а чемпионы мира получают по $500 тыс.

— И вы не отказались в связи с последними событиями от планов их увеличить?

— Не отказались. Наша задача — сделать так, чтобы чемпионы получали по $1 млн… Понятно, что мы — красная тряпка для этих чиновников из МОК. Мы чем от них отличаемся? Да тем, что мы все, что зарабатываем, отдаем боксерскому сообществу. Деньги IBA принадлежат национальным федерациям, спортсменам и тренерам. МОК, наоборот, живет за счет спортсменов, за счет них выплачивает гигантские зарплаты функционерам. А у спортсменов даже медали не золотые… Так не должно быть. Уверен, что спортивный мир уже просыпается, уже задает неприятные для МОК вопросы. Куда идут колоссальные деньги, которые он зарабатывает на Олимпиадах? Почему они не принадлежат спортсменам? И я представляю, как раздражаются эти люди из МОК, глядя на нас. Но что они могут сделать с независимой федерацией? Да только то, что сделали на прошлой неделе.

— То есть вы убеждены, что вины IBA в происшедшем нет никакой?

— Какая вина? Вспомните, все проблемы, которые были у нас, из-за которых IBA в свое время оказалась в кризисе,— они из прошлого, из того времени, когда федерацией руководил член МОК У Цзинго. Это он привел ее к банкротству. Национальные федерации объявили ему вотум недоверия, выгнали с позором, доверили в итоге управление мне, а фактически — самим боксерам, потому что мы не позволяем третьим лицам диктовать нам условия. Мы защищаем спортсменов, защищаем каждую страну, добиваясь того, чтобы бокс там стал главным видом. Выполняем, иными словами, наши прямые обязанности. И выполняя их, столкнулись с грубейшим нарушением Олимпийской хартии. Они свой же устав нарушили! Причем даже ни разу не встретились, не обсудили ситуацию… Только угрожали, например, исключением бокса из олимпийской программы.

— Но не исключили же…

— Да потому что бокс большие деньги приносит. Но когда-нибудь ведь у людей из МОК спросят: почему на чемпионатах мира — одни гонорары, а у вас на Олимпиадах — совсем другие? А мы, обещаю, будем требовать у них отдать деньги спортсменам и сделать, чтобы металл, из которого медали сделаны, соответствовал названию. Мы вправе этого требовать. Это IBA развивает бокс, это мы исправили нарушения члена МОК, который довел федерацию до краха. Почему, кстати, эти преступления до сих пор тщательно прячут? Руководители МОК, выходит, покрывают своего соратника?

— Мне многие говорили, что изгнание У Цзинго из федерации было чуть ли не решающим фактором, толкнувшим, скажем так, МОК на войну с IBA. Вы с этим согласны?

— Конечно. Мы доказали имевшие место манипуляции. Доказали с помощью абсолютно независимых экспертов — группы под руководством профессора Ричарда Макларена, опубликовав результаты расследования. Вывод однозначный: во всем виноват У Цзинго. МОК, конечно, был в бешенстве. И вместо того, чтобы признать очевидное, предпочел молчать.

— Вы как-то совсем не переживаете насчет последствий лишения признания?

— Посмотрите историю. Все федерации, с которыми у МОК были конфликты, стали только сильнее. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Да много таких ассоциаций, которые зависят не от МОК, а от самих себя. Так надо и другим действовать. Нельзя плясать под чью-то дудку.

— Но признания, справедливости ради, никого еще не лишали, вы — первые.

— Значит, нам выпало быть теми, кто поменяет систему. Ясно, что будут долгие судебные разбирательства. Но мы намерены отстаивать свою позицию, защищать свои права и честь.

— А где вы будете их отстаивать? В Спортивный арбитражный суд, одну апелляцию IBA уже отклонивший, не имеет смысла обращаться?

— Нет, CAS еще не отклонял наш иск, а лишь отказал в обеспечительных мерах. Мы обжаловали решение исполкома МОК, а на днях также обжаловали решение сессии МОК. Оба в данный момент являются предметом апелляции. Дело в CAS будет тянуться долго, но если мы не найдем там справедливости, то будем обращаться дальше — в Верховный суд Швейцарии и европейские инстанции, пока не добьемся правды.

— Правильно я понимаю, что, несмотря на решение МОК, вы уверены, что национальные федерации сохранят лояльность IBA?

— Я уверен, что мы в любом случае сохраним состав. Вот смотрите: Американская федерация бокса объявила, что уходит. Но там уже пять претендентов, которые хотят создать ассоциацию, чтобы войти в IBA вместо нее. Рой Джонс, например, сказал, что создает свою организацию. Другие боксеры звонят и спрашивают: как сделать аккредитацию, какие условия вступления? Все покидающие IBA федерации мы будем заменять. Свято место пусто не бывает. Кто сегодня заботится о боксерах, обеспечивает им призовые и условия для подготовки? IBA. МОК лишь снимает сливки с готовых спортсменов. Снимают политические чиновники, от которых надо освободить олимпийскую семью. Она, к сожалению, несвободна. Да возьмите хотя бы голосование, которое состоялось в четверг. В МОК сто членов, участвовало семьдесят. Как так может быть? А еще посмотрите видеозапись голосования. Никто даже вопросов не задает. Со стороны выглядит так, будто всех заранее проинформировали о решении. Все боятся что-то возразить. Потому что, если возразить, Томас Бах и его команда тут же начнут нападать на этого человека. Им нужны только удобные члены. В 2025 году будут выборы в руководство МОК. Думаю, что все же туда придут профессиональные люди. Может, даже и суды нам не понадобятся.

— Хорошо, как тогда быть с новостью об Азиатской конфедерации бокса, которая созывает внеочередной конгресс, чтобы покинуть IBA? Целый огромный континент уходит.

— Повторяю: есть национальные федерации. Их мнение и мнение боксеров имеет значение. Кто-то из руководителей Азиатской конфедерации решил, что надо расстаться с IBA. Ну, что ж, пусть проводят свой конгресс. Но представители боксерского сообщества из азиатских стран хотят остаться в IBA, чтобы двигаться с ней дальше. И останутся. В IBA будут только честные, достойные люди, нацеленные не на конфликты, а на объединение и развитие.

— Какая сейчас у IBA ситуация со спонсорскими и партнерскими соглашениями? Подозреваю, что санкции МОК ее осложнили.

— Крупного игрока мы еще не подписали.

— Вы имеете в виду вместо «Газпрома»?

— Да. Но переговоры идут. В ближайшее время сделаем объявления по спонсорским контрактам. Вы правы: высказывания со стороны МОК как минимум не помогают в поиске партнеров. Но есть нюанс. Мы сейчас зарабатываем очень большие деньги за счет продажи рекламы и телевизионных прав. Чемпионат мира в Ташкенте с рекордным количеством участников в этом смысле был очень успешным. Мы именно благодаря таким продажам и обеспечиваем призовые. Мне кажется, что IBA даже не нужен титульный спонсор, если спрос на наши главные турниры сохранится.

— Бренд «чемпионат мира» принадлежит IBA? С этим не может возникнуть вопросов?

— Не может.

— В заявлении IBA, обнародованном вскоре после той сессии, на который она была исключена из МОК, перечисляется несколько очень острых, как вы их назвали, требований к этой структуре: раскрыть для публики преступления У Цзинго, существовавшую в федерации при нем коррупционную систему. Вы и вправду ждете на них ответов или это все-таки риторические вопросы?

— Почему риторические? Мы через суд будет настаивать на их выполнении. Скажем, на тех же выплатах боксерам доходов, полученных МОК благодаря им.

— Я хочу все же уточнить. У вас действительно нет сомнений, что IBA не развалится, что не начнется бегство национальных ассоциаций?

— В последние дни со мной постоянно связывались представители боксерского сообщества. И каждый говорил, что мы готовы отстаивать независимость вместе c IBA. Почти все национальные федерации прислали письма в поддержку.

— Какие, например, федерации?

— Слушайте, ну, назову я вам десять стран — получится, что с остальными обошелся некрасиво.

— Но «почти все» — это сколько?

— 90 процентов. Из 204 стран, входящих в IBA.