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Владимир Путин наградил бригаду спецназа из Тольятти орденом Кутузова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении высокой государственной наградой формирования военнослужащих из Тольятти. Ордена Кутузова удостоилась Третья отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Жукова бригада специального назначения. С награждением спецназовцев поздравил градоначальник Тольятти Николай Ренц.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

В настоящее время бригада спецназа участвует в СВО. Перед этим служащему в составе формирования Виталию Красному было присвоено звание Героя России. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Георгий Портнов

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