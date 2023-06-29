Владимир Путин наградил бригаду спецназа из Тольятти орденом Кутузова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении высокой государственной наградой формирования военнослужащих из Тольятти. Ордена Кутузова удостоилась Третья отдельная гвардейская Варшавско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова и Жукова бригада специального назначения. С награждением спецназовцев поздравил градоначальник Тольятти Николай Ренц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В настоящее время бригада спецназа участвует в СВО. Перед этим служащему в составе формирования Виталию Красному было присвоено звание Героя России. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Георгий Портнов