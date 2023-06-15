Участнику СВО из Самарской области присвоено звание Героя России

Бойцу Третьей бригады, командиру отделения специального назначения — старшему сержанту Виталию Красному присвоено звание Героя России. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Тольятти Николай Ренц.

«За время проведения СВО Виталий Сергеевич лично и в составе группы уничтожил восемь БМП-2, два БТР-80 и три танка противника, а также несколько сотен наемников и националистов ВСУ, захватил 18 офицеров противника, 5 единиц военной техники и 7 образцов иностранного вооружения»,— говорится в сообщении.

Фото: Соцсети

Также во время одного из боев Виталий Красный закрыл товарища грудью от выстрела танка и вынес его из-под обстрела, в итоге получил контузию и осколочные ранения, но спас сослуживца, а сам остался на позиции и направлял огонь артиллерии. После этого танк уничтожили и обстрел прекратили.

После лечения Виталий Красный вернулся в зону СВО. В настоящее время он продолжает службу.

Ранее депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который находится в зоне проведения специальной военной операции, был награжден орденом Мужества. Об этом сообщила руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина.

Георгий Портнов