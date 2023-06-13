Helsingin Sanomat: Украина потеряла три переданных Финляндией машины для разминирования Leopard 2R

Российские войска, вероятно, уничтожили три из шести бронированных машин для разминирования Leopard 2R на базе танка Leopard 2А4, которые Финляндия передала Украине. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat после проверки информации из Telegram-каналов.

Машины могли быть уничтожены в Запорожской области. Журналисты смогли идентифицировать их по противоминным тралам, которые установлены на Leopard 2R.

Финляндия в 2023 году передала Украине все свои шесть Leopard 2R. Машины производятся Германией, которая ранее разрешила поставки своих танков Киеву, а также реэкспорт из других стран.

Минобороны РФ считает, что украинская армия с 4 июня начала широкомасштабное контрнаступления по нескольким направлением. С тех пор министерство несколько раз отчитывалось об уничтожении в том числе Leopard. Об этом сообщалось, 6, 10 и 11 июня.

Леонид Уварчев