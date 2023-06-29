Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР предложил ввести «налог на Патрики»

Вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести повышенный налог для россиян, чей доход составляет более 25 млн руб. в год. По мнению господина Чернышова, НДФЛ на «сверхдоходы богатых людей» должен составлять 20%. Поступления в бюджет от «налога на богатство» депутат предложил направить на лечение тяжелобольных детей и развитие периферийных районов. Соответствующее обращение Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Борис Чернышов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Борис Чернышов отметил, что в России больше года действует «прогрессивная налоговая шкала», в соответствии с которой доходы граждан, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, облагаются НДФЛ по ставке 15% вместо 13%. Однако, по его мнению, для повышения «социальной справедливости» налоги стоит увеличить.

«Считаю, что для повышения социальной справедливости настало время ввести налог на сверхдоходы для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 млн руб., то есть больше 2 млн руб. в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%»,— написал господин Чернышов в Telegram-канале.

По словам господина Чернышова, дополнительные поступления в бюджет должны быть распределены на конкретные цели: 2% от новой налоговой ставки должны быть направлены тяжелобольным детям, а еще 3% — на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.

«Один из символов праздной и роскошной жизни столицы — район Патриарших прудов. Патрики — давно стал темой популярных интернет-мемов. Считаю справедливым, если "налог на Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва»,— добавил он.

В мае с инициативой повысить налог на доходы состоятельных россиян выступили парламентарии от КПРФ. Они внесли в Госдуму законопроект, согласно которому годовой заработок свыше 10 млн руб. должен облагаться 30-процентным подоходным налогом. В сопроводительной записке к документу говорится, что благодаря реформе казна будет дополнительно получать 650 млрд руб. в год и она поможет в борьбе с дефицитом бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «НДФЛ подталкивают к росту».

Милена Костерева