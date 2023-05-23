НДФЛ подталкивают к росту

Коммунисты вновь нацелились на доходы состоятельных россиян — парламентарии от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому годовой заработок свыше 10 млн руб. должен облагаться 30-процентным подоходным налогом. В сопроводительной записке к документу говорится, что благодаря реформе казна будет дополнительно получать 650 млрд руб. в год и она поможет в борьбе с дефицитом бюджета. Но разделяют ли оптимизм депутатов аналитики? И какое финансовое бремя на россиян могут возложить власти в обозримой перспективе? Разбиралась Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сопроводительная записка к законопроекту, то есть, по сути, обоснование необходимости столь радикальной налоговой реформы, помимо прочего, содержит напоминание о случаях, когда государство помогало компаниям пережить кризисы. И авторы инициативы считают проявлением неблагодарности то, что бизнес не хочет делиться сверхприбылями сейчас, когда бюджету самому нужна помощь.

В официальном документе людей с высокими доходами коммунисты окрестили «паразитирующими» «разорителями страны» и даже «грабителями». И, по мнению депутатов КПРФ, теперь с них стоит взимать налог в 30%. Но удастся ли это сделать? Директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк в это не верит:

«Боюсь, это популизм чистой воды. Тем более уровень дохода в 10 млн руб., на мой взгляд, все-таки крайне низкий для того, чтобы устанавливать такой высокий НДФЛ.

А самое главное то, что в случае введения такого налога народ будет просто уходить в "черную" бухгалтерию, как было в конце девяностых, когда никто ничего не платил. У нас на самом деле и так сборы повышаются в некоторых сферах».

Но тот факт, что конкретно этот законопроект из-за своей излишней радикальности вряд ли будет принят, не означает, что от повышения ставки НДФЛ для отдельных категорий граждан власти откажутся вовсе. Основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик убежден, что в целом реформа не лишена смысла, но главное — подойти к ней с умом:

«Если ухудшается внешнеторговая конъюнктура, если идет ухудшение по основным источникам налогообложения, то будет усиливаться попытка поиска других альтернативных источников пополнения бюджета. Одним из возможных шагов станет повышение прогрессивности шкалы НДФЛ. Но это надо делать постепенно и с учетом того, каким образом складывается ситуация по остальным составляющим доходной части бюджета».

Сейчас в России действуют две ставки НДФЛ: с доходов, не преодолевших порог в 5 млн руб. в год, взимается 13%, с излишков — 15%. Партнер юридической компании Orlova\Ermolenko Надежда Орлова считает, что смысла ужесточать условия нет. По ее мнению, разумнее придумать, как взимать налоги с большего числа людей:

«Для того чтобы мотивировать россиян показывать свои доходы, был, например, введен режим для самозанятых, успешно применяется и упрощенная система налогообложения. ФНС понимает, какая ставка выглядит для российских граждан достаточно посильной и привлекательной, чтобы показывать доходы, и это никак не 30%.

В свою очередь, Минфин сейчас активно работает над тем, чтобы вернуть доходы уехавших граждан под налогообложение в России. Битва за базу, а не за ставку должна разворачиваться».

Вместе с тем в поле зрения властей попали и известные блогеры. В частности, Валерию Чекалину, больше известную под именем Лерчек, обязали выплатить налоговую задолженность в 311 млн руб. А с Елены Блиновской, известной своими «марафонами желаний», ФНС намерена взыскать почти 1 млрд руб.

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