Банк России предупредил брокеров о недопустимости высоких комиссий за вывод бумаг

Банк России предупредил депозитарии о недопустимости удержания клиентов за счет заградительных тарифов на перевод ценных бумаг в другие финансовые организации. Как уточнили «РБК Инвестияциям» в пресс-службе Центробанка, подобные практики регулятор уже зафиксировал в деятельности некоторых депозитариев. В частности, регулятор указал на случай, когда неподсанкционные брокеры и их депозитарии, получившие клиентов от санкционных инвестиционных компаний, отказались их отпускать.

Так, по данным Банка России, некоторые депозитарии за услуги по переводу ценных бумаг клиента установили тариф, значительно превышающий среднерыночный уровень. «Имеют место случаи, когда стоимость перевода превышала рыночную стоимость самого портфеля переводимых ценных бумаг. Число жалоб по этой теме незначительно. Банк России реагирует на выявленные проблемы на ранней стадии, до накопления большого числа жалоб от пострадавших потребителей», — рассказали в пресс-службе регулятора.

В качестве меры воздействия на депозитарии Банк России направил им письмо с рекомендацией не препятствовать желанию клиентов переходить к другим участникам рынка ценных бумаг. «В частности, устанавливать для клиентов минимально возможные тарифы в случае принятия ими решения о смене депозитария, если такие клиенты были вынужденно переведены к другому депозитарию из-за недружественных действий иностранных государств», — отметили в пресс-службе.

В ответ на проведение Россией военной операции на Украине США ввели блокирующие санкции в отношении российских финансовых организаций. Под санкции, в частности, попали ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и «Открытие». После введения ограничений банки были вынуждены перевести все активы клиентов или только иностранные ценные бумаги на счета в депозитариях других участников рынка, чтобы избежать блокировки этих активов.

Однако ряд брокерских компаний организовали централизованный вывод клиентских портфелей. Таким образом, активы переводились автоматически и принудительно, но клиенты лишались возможности самостоятельно выбрать нового брокера.

Подробнее о ситуации с заблокированными российскими активами — в материале «Ъ» «Посредственная разморозка».

Милена Костерева