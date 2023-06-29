Опекун погибшего шестилетнего мальчика из Екатеринбурга назвала смерть ребенка несчастным случаем

Опекун шестилетнего мальчика Далера Б., которого нашли мертвым в Екатеринбурге, Вероника Наумова заявила, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая. Об этом со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, сообщает Е1.ru. По словам женщины, в результате трагедии она «испугалась», и решила спрятать тело.

Сейчас, по данным источника, следователи проверяют ее версию. Точную причину смерти Далера Б. установит судебно-медицинская экспертиза. Однако исследование осложняется тем, что тело мальчика с момента гибели «сильно разложилось». Напомним, следователи сообщали, что ребенок погиб несколько месяцев назад. По информации местных СМИ, трагедия произошла еще в декабре.

Изначально Вероника Наумова, сообщившая о пропаже приемного сына 26 июня, заявляла, что мальчик якобы болел и сбежал из дома ночью, пока все спали. В течение трех последующих дней ребенка искали 1,5 тыс. силовиков и волонтеров. Утром 29 июня нашли в сумке, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе.

В данный момент по факту гибели Далера Б. расследуются два уголовных дела — об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о возможном должностном преступлении со стороны сотрудников органов опеки. Также по поручению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова проводится проверка в управлении социальной политики №25.

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