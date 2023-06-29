Пропавший в Екатеринбурге шестилетний мальчик был найден мертвым

Шестилетний мальчик из Екатеринбурга Далер Б., которого искали на протяжении трех дней, был найден мертвым. Об этом сообщил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Тело ребенка обнаружили рано утром в четверг, 29 июня, на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. Оно было спрятано в большую сумку. По данным следствия, мальчик скончался несколько месяцев назад.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. «Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что, якобы, никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков и следователей не удалось, они сумели найти зацепки, благодаря которым и стал известен печальный финал семейной трагедии»,— отметил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Вечером 28 июня следователи задержали опекуна Далера Б. по подозрению в причастности к исчезновению ребенка. Анатолий Надбитов отметил, что факт гибели ребенка был скрыт опекуном от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. Однако и сами сотрудники не узнавали условия жизни мальчика в семье опекуна.

Теперь, помимо уголовного дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), возбуждено дело по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Ход расследования находится на контроле у руководителя СУ СКР.

Об исчезновении Далера Б. силовики узнали в понедельник, 27 июня. В крупномасштабном поиске пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек, в том числе следователи главного управления криминалистики СКР, региональных управлений МВД и МЧС России, УМВД по Екатеринбургу, волонтерских организаций и жители города Екатеринбурга.

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