Свердловские власти проверят управление соцполитики после гибели шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов поручил провести проверку в управлении социальной политики №25. Поводом стал инцидент с шестилетним мальчиком из Екатеринбурга Далером Б., которого нашли мертвым после трех дней поисков. Напомним, по данным следователей, ребенок скончался несколько месяцев назад.

Приемная семья Далера Б. находилась на контроле сотрудников управления №25. «Будет дана оценка, не проводилась ли эта работа формально. По результатам будут приняты соответствующие управленческие решения»,— отметили в департаменте информационной политики региона. Также служебная проверка будет проводиться в ряде других подведомственных структур.

Ранее в СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки. Также по факту смерти Далера Б. расследуется дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Об исчезновении Далера Б. силовики узнали в понедельник, 27 июня. В крупномасштабном поиске пропавшего мальчика было задействовано свыше 1,5 тыс. человек. Рано утром 29 июня тело ребенка нашли в сумке, которая находилась на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе. По информации СМИ, ребенок скончался еще в декабре, а гараж принадлежал семье опекунов.

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