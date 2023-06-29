Объем инвестиций в завод по утилизации шин под Воронежем увеличился с 400 до 900 млн рублей

Объем вложений в первый завод в ЦФО по утилизации 15 тыс. автомобильных шин в год в воронежской ОЭЗ «Центр» составит порядка 900 млн руб., сообщает De facto со ссылкой на руководителя регионального департамента экономического развития Данила Кустова. Соответствующее соглашение, по данным издания, было подписано в рамках X Форума регионов России и Беларуси.

Проект, напомним, реализует воронежское ООО «Экологическая инициатива», учредителями которого являются два белорусских юрлица: ООО «Белинжинирингстройинвест» (доля вклада 85% или 8,5 тыс. руб.) и СООО «Научно-производственная группа «Экологическая альтернатива» (15% или 1,5 тыс.). Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект составит 400 млн руб., предприятие займет площадку в 2 га. Из утилизируемых шин могут изготавливать резиновую крошку, резиновую пыль, металлический и текстильный корд.

«Белинжинирингстройинвест» также планирует построить в «Эко-деревне» в поселке Лушникова Бобровского района Воронежской области 40 коттеджей общей стоимостью около 370 млн руб. Кроме того, «Белинжинирингстройинвест» и белорусский «Стройтрест-холдинг» являются совладельцами воронежского ООО «Стройинжиниринг», которое активно работает на местном рынке социального строительства. Компания заключила контракты на строительство двух школ — в Семилукском районе за 659,9 млн руб. и крупнейшей в Воронеже за 3,5 млрд (с тех стоимость выросла до 4,9 млрд) — и реконструкцию футбольного стадиона «Факел» в областном центре за 811,3 млн (стоимость выросла до 838 млн).

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