Белорусский застройщик может построить в Воронежской области коттеджный поселок за 370 млн рублей

Минская компания «Белинжинирингстройинвест» планирует построить в «Эко-деревне» в поселке Лушникова Бобровского района Воронежской области 40 коттеджей общей стоимостью около 370 млн руб. Соглашение с застройщиком глава муниципалитета Анатолий Балбеков подписал на десятом Форуме регионов Беларуси и России в Уфе.

Девелопер уже приступил к реализации проекта. Финансировать его будет ОАО «АСБ Беларусбанк», который на условиях указа президента Беларуси «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)» представит компании экспортный кредит. Застройщиком будет специально созданное под проект воронежское ООО «Белстрой».

По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в марте 2022 года для оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Финансовые показатели не раскрываются, баланс составляет 431 тыс. руб. Гендиректором является Светлана Ишина. Единственный владелец — ООО «Белинжинирингстройинвест».

Строительство планируется завершить до 2025 года, причем первые десять домов должны быть сданы в этом году. Их общая площадь застройки — 1,3 тыс. кв. м, средняя площадь одного здания — 116 кв. м. На территории «Белорусского поселка» планируются 80 парковочных мест (по два на домовладение), централизованные инженерные коммуникации (газ, вода, канализация, электроснабжение), а также благоустройство тротуарной бетонной плиткой.

Коттеджи будут строить с использованием домокомплектов белорусского РУП «Завод газетной бумаги» из Шклова. Застройщик и районная администрация разработали уникальные архитектурные решения, использующие белорусские мотивы в оформлении, а также комфортные планировочные решения.

Курирующий строительную отрасль зампред правительства Воронежской области Константин Кузнецов отметил, что Бобровский район приобретет дома в муниципальную собственность для предоставления работникам социальной сферы по договору найма. Затем жители смогут выкупить коттеджи. Застройщик обеспечит возведение домов в пределах установленных нормативов стоимости для социальных объектов, подчеркнули власти.

«Белинжинирингстройинвест» и белорусский «Стройтрест-холдинг» также являются совладельцами воронежского ООО «Стройинжиниринг», которое активно работает на местном рынке социального строительства. Компания заключила контракты на строительство двух школ — в Семилукском районе за 659,9 млн руб. и крупнейшей в Воронеже за 3,5 млрд (с тех стоимость выросла до 4,9 млрд) — и реконструкцию футбольного стадиона «Факел» в областном центре за 811,3 млн (стоимость выросла до 838 млн).

Кроме того, на форуме регионов губернатор Александр Гусев подписал с «Белинжинирингстройинвестом» соглашение о реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

Что глава региона думает о сотрудничестве с белорусами — в материале «Ъ-Черноземье» «"В строительную отрасль пришла свежая кровь"».

Александр Прытков

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