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Коммерсантъ FM
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В Ярославле 19-летнюю девушку приговорили к шести годам колонии по статье о покушении на теракт

Московский окружной военный суд приговорил 19-летнюю Валерию Зотову к 6 годам заключения по обвинению в покушении на «теракт», сообщает проект «Зона солидарности». По данным следствия, девушка намеревалась поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для военных в селе Карабиха под Ярославлем.

Вечером 16 февраля 19-летняя Валерия Зотова ушла гулять с друзьями. Ночью к ним домой пришли с обыском, а девушку поместили в СИЗО №1 Ярославля — об этом сообщал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) со ссылкой на мать девушки.

После Telegram-канал «Ярославль Главный» сообщил, что задержанная шпионила для СБУ, а также хотела поджечь здание в деревне Карабиха, где «собирают посылки мобилизованным на Донбасс». Сюжет с задержанием девушки опубликовал РЕН ТВ. На видео она несколько раз спрашивает, что именно она должна сказать. После этого она говорит, что выполняла действия под руководством «куратора из СБУ» «Андрея с Украины» и фотографировала «сборные пункты мобилизованных», за что получила 7 тыс. руб.

В феврале суд отправил девушку в СИЗО на два месяца. 25 мая дело поступило в московский окружной военный суд. В судебной картотеке дело появилось 26 июня.

Мать Валерии Светлана Зотова изданию BBC со ссылкой на материалы дела, полученные адвокатом, заявила, что ее дочь стала жертвой провокации ФСБ. По ее словам, с прошлого года ей писал некий «Андрей из ВСУ» и настойчиво уговаривал совершить поджог.

По словам женщины, в октябре 2022 года ее саму оштрафовали по статье о «дискредитации» армии из-за надписи «Нет войне» на киоске. Кроме того, как рассказала женщина, после ареста дочери она сама стала подозреваемой по статьям о призывах к терроризму и его оправдании и призывах к экстремизму за два комментария в Telegram.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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