Суд арестовал девушку за попытку поджога пункта сбора помощи мобилизованным под Ярославлем

Ярославский районный суд арестовал на два месяца девушку, обвиняемую в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). РЕН ТВ сообщал накануне, что уголовное дело было возбуждено против жительницы Ярославля за попытку поджога пункта сбора гуманитарной помощи для мобилизованных.

«Постановлением Ярославского районного суда Ярославской области от 18 февраля 2023 года в отношении Валерии Зотовой, обвиняемой в покушении на совершение террористического акта (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 16 апреля 2023 года»,— сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) со ссылкой на мать девушки сообщал, что 16 февраля 19-летняя Валерия Зотова ушла гулять с друзьями. Ночью к ним домой пришли с обыском, а девушку поместили в СИЗО №1 Ярославля.

Telegram-канал «Ярославль Главный» сообщил, что девушка якобы шпионила для Службы безопасности Украины и хотела «поджечь здание, где собирали гуманитарную помощь для Донбасса». Ее, как сообщается, задержали во время попытки поджога.

Сюжет с задержанием девушки также публиковал РЕН ТВ. На видео девушка говорит, что выполняла действия под руководством «куратора из СБУ» «Андрея с Украины»: она фотографировала военные объекты и здания сбора пункта помощи мобилизованным. Она несколько раз уточняет у снимающего, что она должна сказать.

В конце января обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске получил 12 лет колонии строгого режима. Это первый случай в России, когда нападение на военкомат суд квалифицировал как теракт.

Подробнее — в материале «Поджог назвали терактом».

Анастасия Ларина