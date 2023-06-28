Минобороны России сообщило о погибших при нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана есть раненые и убитые, но их число не приводится.

«Зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Мардакертском и Мартунинском районах, в результате которых имеются убитые и раненые с армянской и азербайджанской сторон»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Российские миротворцы проводят разбирательство.

Последний раз Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в обстрелах на границе 19 июня, до этого — 16 июня. Никто не пострадал. Стороны продолжают вести переговоры по вопросу территориального спора вокруг Нагорного Карабаха. Сегодня, 28 июня, главы МИД Армении и Азербайджана встретились с госсекретарем США в Вашингтоне.

Анастасия Ларина