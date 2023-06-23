Медиаспарринг заводит на бойцовский ринг

Мать Илона Маска «отменила» бой своего сына с Марком Цукербергом, по крайней мере, Мэй Маск написала об этом в Twitter. Позднее она опубликовала еще одну запись: «Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее». Сын ответил ей в комментариях смеющимся смайликом. Ранее Марк Цукерберг принял вызов на бой с Илоном Маском. Перепалка в Twitter может обернуться самим дорогим поединком по правилам MMA. Миллиардеры даже определились с местом боя — октагон Лас-Вегаса. Букмекеры ставят на соучредителя компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена). Он в отличной форме и владеет боевыми искусствами. Но свой секретный прием есть и у Илона Маска. Так кто же, вероятнее всего, победит в этой схватке? И кто на ней заработает? Шансы противников оценил Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @zuck Фото: @zuck

Началось все с очередной новинки от Марка Цукерберга — на этот раз конкурента Twitter, что Илон Маск в своей сети и высмеял. «Осторожнее, говорят, он занимается джиу-джиутсу»,— предупредил один из подписчиков. «Ну, тогда я готов выйти на бой»,— написал бизнесмен.

На это Цукерберг ответил фразой бойца Хабиба Нурмагомедова «Скинь локацию». Маск тоже не заставил себя ждать: «Октагон в Лас-Вегасе». При этом оба, видимо, не шутят: Маск, конечно, привык писать, что ему вздумается, но на этот раз за слова придется ответить.

Официальный представитель запрещенной в России Meta подтвердил изданию The Verge, что Цукерберг серьезно относится к возможному поединку. А он шутить не любит, и тренируется, как говорит, каждый день:

«Я сейчас сконцентрировался на единоборствах, джиу-джитсу, ММА. Конечно, если ты профессионал, то можешь хоть каждый день заниматься. Но я — нет, синяки и все такое. Но три-четыре раза в неделю нормально, а в другие дни — кардио и комплексные тренировки».

Более того, Цукерберг недавно прошел «челлендж Мерфи» — убийственный комплекс из кросс-фита: 100 раз подтянулся, 200 раз отжался, сделал 300 приседаний и пробежал милю — и все это в бронежилете. Он уложился в 39 минут.

Илон Маск старше Марка Цукерберга на 12 лет, и он многое повидал за 51 год: участвовал в «жестоких уличных драках» в ЮАР. Имеет, как он сам говорил, преимущество в росте и весе:

«У меня есть прием, который называется "Морж". Своему приятелю я как-то объяснил, зачем в смешанных единоборствах ввели весовые категории, сказал ему: "Давай я сейчас я просто на тебя лягу, и ты ничего со мной не сделаешь"».

В соцсетях уже видят, как владелец Twitter в костюме Железного человека приезжает на своем Cybertruck, достает огнемет и не оставляет шансов противнику. Но это если бой не пройдет в метавселенной Цукерберга и по местным правилам.

Но ударят ли в гонг? Дмитрий Бивол против Артура Бетербиева, Хасбик против Абдурозика, в конце концов, Алексей Навальный против Виктора Золотова — сколько анонсированных дуэлей так и не состоялось. Тут все решают деньги, пояснил критик бокса и ММА, телепродюсер Андрей Баздрев:

«Каждый раз, когда говорится о таком поединке, должен возникнуть только один вопрос — можно ли на этом заработать, и кто на этом заработает? То же касается чемпионских боев в профессиональном боксе. Если спортсмены представляют разные платформы, то промоутеры не могут долго определиться, кто из них должен все-таки проводить поединок и за какие деньги».

Деньги тут огромные: Маск — богатейший миллиардер, его состояние Bloomberg оценивает в $232 млрд У Марка Цукерберга — $103 млрд и десятое место этом списке.

Но это даже неважно, учитывая, какая у каждого аудитория. Так что спортивный промоутер Владимир Хрюнов предложил бы им биться на не деньги: «Я не думаю, что эти двое собираются подраться за некое материальное вознаграждение. Скорее всего, сейчас будет озвучено какое-то пари.

Я бы, например, как промоутер предложил им сделать ставку "Победитель забирает все". То есть в случае выигрыша Маска, ему достанется Facebook, и наоборот».

Где-то сейчас, вероятно, грустит Павел Дуров, шутят в соцсетях, вспоминая его фотографии с голым торсом. Ведь он выглядит так, будто всю жизнь готовился к этому бою. А еще Джефф Безос в свои 59 стал атлетом. Тут уже на целую бойцовскую лигу набирается, новую не надо — остаточно список Forbes переименовать.

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