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Коммерсантъ FM
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WSJ: боссы из Кремниевой долины регулярно употребляют наркотики

Руководители компаний Кремниевой долины регулярно употребляют наркотики, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Так, по данным газеты, «Илон Маск принимает кетамин, Сергей Брин иногда наслаждается галлюциногенными грибами, а руководство венчурной компании Founders Fund, известной своими инвестициями в SpaceX и Facebook (принадлежит Meta Platforms которая признана экстремистской и запрещена в России.— “Ъ”), устраивали вечеринки с использованием психоделиков». При этом, как отмечает издание, употребление наркотиков перестало быть просто частью вечеринок среди представителей IT-индустрии, став частью корпоративной культуры в Кремниевой долине.

«Прямо сейчас миллионы людей принимают психоделики в микродозах,— рассказал газете Карл Голдфилд, бывший консультант по продажам и маркетингу в Сан-Франциско, который якобы консультирует друзей и коллег из IT-сферы о том, как правильно подобрать дозу наркотиков.— Это самый быстрый путь к тому, чтобы открыть свой разум и ясно увидеть самому, что происходит». При этом медицинского образования у Голдфилда нет, а все рекомендации он дает исходя из собственного опыта.

Ни Илон Маск, ни его адвокат, ни главный советник не ответили на запрос WSJ с просьбой прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь Сергея Брина также не ответила на запрос.

Кирилл Сарханянц

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