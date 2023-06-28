Калужский губернатор объяснил перенос «Нашествия» сложностями с инфраструктурой

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что рок-фестиваль «Нашествие» перенесли из-за сложностей, возникших в связи с постройкой необходимой инфраструктуры. По его словам, перенос не был связан с жалобами местных жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Шапша

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владислав Шапша

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно. Вот из-за этого было, не из-за того, что кто-то высказался "против" или "за"»,— сказал господин Шапша «РИА Новости».

По словам губернатора, большинство людей «позитивно отнеслись к проведению такого фестиваля», а при выборе места власти проследят, «чтобы никто не был обижен и затронуты чьи-то интересы». «Но фестиваль обязательно состоится»,— заверил губернатор.

«Нашествие» планировалось провести в деревне Митяево Боровского района Калужской области с 4 по 6 августа. В начале июня Владислав Шапша сообщил, что мероприятие перенесут на 2024 год, также будет изменено место проведения. Объясняя причину переноса, губернатор говорил, что «в ходе дискуссии (с жителями региона.— ''Ъ'') справедливо звучали мнения, что сейчас для ''Нашествия'' — не то время».

Фестиваль «Нашествие», основанный радиостанцией «Наше радио», проходит с 1999 года. В нем принимали участие рок-группы из России и ближнего зарубежья. До 2004-го он проходил в Москве и Подмосковье, затем в Тверской области. С 2019 года фестиваль не проводился, его отменяли из-за пандемии COVID-19. В апреле 2023 года организаторы анонсировали возобновление мероприятия .

Лусине Баласян