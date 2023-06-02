Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который планировался с 4 по 6 августа в Калужской области, перенесен на 2024 год. Место проведения также будет изменено. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, что решение связано с инициативой местных жителей.

«Проведение рок-фестиваля ''Нашествие'' в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для ''Нашествия'' — не то время»,— объяснил господин Шапша в своем Telegram-канале. Где будет проводиться фестиваль, губернатор не уточнил.

Фестиваль «Нашествие», основанный радиостанцией «Наше радио», проходит с 1999 года. В нем принимали участие рок-группы России и ближнего зарубежья. До 2004-го он проходил в Москве и Подмосковье, затем в Тверской области. С 2019 года фестиваль не проводился, его отменяли из-за пандемии COVID-19. Организаторы анонсировали возобновление мероприятия в апреле 2023 года. Он должен был пройти в деревне Митяево Боровского района Калужской области.

Лусине Баласян