Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который планировался с 4 по 6 августа в Калужской области, перенесен на 2024 год. Место проведения также будет изменено. Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил, что решение связано с инициативой местных жителей.

«Проведение рок-фестиваля ''Нашествие'' в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для ''Нашествия'' — не то время»,— объяснил господин Шапша в своем Telegram-канале. Где будет проводиться фестиваль, губернатор не уточнил.

Фестиваль «Нашествие», основанный радиостанцией «Наше радио», проходит с 1999 года. В нем принимали участие рок-группы России и ближнего зарубежья. До 2004-го он проходил в Москве и Подмосковье, затем в Тверской области. С 2019 года фестиваль не проводился, его отменяли из-за пандемии COVID-19. Организаторы анонсировали возобновление мероприятия в апреле 2023 года. Он должен был пройти в деревне Митяево Боровского района Калужской области.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...