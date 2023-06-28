Выборы шагнули на дистант

Систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Свердловской области применят на сентябрьских выборах в думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканара, а также на довыборах в ряде муниципалитетов. Такое решение принял региональный избирком. Исключение составил Камышловский район, где будут выбирать глав поселений и депутатов местных дум. Оппозиция опасается, что применение ДЭГ может нарушить тайну и достоверность голосования. Политолог допускает, что онлайн-голосование повысит явку на выборах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловскому избирателю предоставили выбор — голосовать на избирательном участке или через интернет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловскому избирателю предоставили выбор — голосовать на избирательном участке или через интернет

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах 9 и 10 сентября в Свердловской области стало одним из ключевых вопросов на заседании региональной избирательной комиссии 28 июня. Всего на Среднем Урале пройдут 11 избирательных кампаний. «ДЭГ будут применять на дополнительных выборах депутата заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13, на выборах депутатов в думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканарского городского округа. ДЭГ применят на дополнительных выборах депутатов думы Белоярского городского округа и довыборах депутатов думы Каменска-Уральского»,— рассказала председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Отказаться от применения ДЭГ региональный избирком решил только на выборах в Камышловском муниципальном районе, где будут избирать глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также депутатов дум Восточного, Галкинского, Камышловского и Обуховского сельских поселений. «Поскольку выборы совпадают, решено не применять ДЭГ на этой территории. Суммарно в поселениях зарегистрировано около 8 тыс. избирателей. Территория характеризуется отдаленностью от городов и малой плотностью застройки. Проведение ДЭГ в этом районе будет разумно только после наработки опыта применения такого голосования и после оценки удобства использования ДЭГ в сельских поселениях»,— пояснила госпожа Клименко.

Время проведения электронного голосования будет совпадать с общим временем голосования на участках — с 8:00 9 сентября до 20:00 10 сентября.

«Проведение ДЭГ — это новый опыт для Свердловской области. Но у нас достаточно высокотехнологичный регион, поэтому попробуем такую форму голосования, не заменяя ею традиционной»,— сказала Елена Клименко.

Член облизбиркома от КПРФ Сергей Голубев выразил опасение, что применение ДЭГ «нарушит принципы свободных и прозрачных выборов». «У избирателей не будет гарантий тайны голосования, корректности обработки их выбора и защиты их персональной информации. ДЭГ неспособно обеспечить одновременно соблюдение тайного голосования и возможности достоверного определить его итоги, выявить действительную волю избирателей. К тому же невозможно обеспечить какой-либо контроль за добровольностью голосования, потому что нет никаких гарантий, защищающих избирателя от возможного принуждения к голосованию, в частности, на рабочем месте со стороны работодателя»,— пояснил господин Голубев. Он добавил, что закон не предусматривает оспаривание итогов ДЭГ.

«Система ДЭГ предполагает использование технических инструментов, созданных за рубежом, в недружественных России странах. Их использование влечет риски иностранного вмешательства в процесс выборов в России»,— заявил Сергей Голубев.

Экс-глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров согласился, что среди избирателей возникают споры вокруг применения ДЭГ на выборах. «Сейчас нужно будет вести информационную и разъяснительную работу среди населения, чтобы эти споры снять»,— сказал он.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков предположил, что применение онлайн-голосования на выборах повысит явку. «Применение ДЭГ в каком-то смысле можно назвать политическим решением, но я считаю, что это больше техническое решение. Идет информатизация общества. Люди, которые находятся удаленно, не могут или не хотят приходить в избирательный участок,— могут проголосовать дистанционно. Теоретически это может увеличить процент участия граждан в выборах. Посмотрим, как это скажется на муниципальных голосованиях, которые традиционно пользуются малым спросом»,— отметил господин Русаков.

Против применения ДЭГ на последнем заседании думы Екатеринбурга выступил депутат от «Яблока» Константин Киселев, ссылаясь на то, что онлайн-голосование вызывает много споров. Впрочем, его мнение не нашло широкой поддержки среди коллег, и господина Киселева обвинили в самопиаре.

Общественная палата РФ ранее разработала единый стандарт по наблюдению за ДЭГ. Как писал «Ъ», он представляет собой опросник с критериями оценки процесса голосования. Наблюдатель будет отвечать «да» или «нет» на предлагаемые вопросы, а в случаи обнаружения нарушений сообщать об этом в палату.

Катерина Якушева