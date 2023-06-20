«Хватит пиариться»

Городская дума Екатеринбурга седьмого созыва провела последнее заседание. На нем депутаты заслушали и приняли отчет мэра Алексея Орлова о его работе и деятельности мэрии. В нем говорилось, в частности, о помощи участникам СВО, работе предприятий в условиях санкций и развитии международных связей города. Затем дума назначила дату выборов депутатов нового созыва — 10 сентября, а предложение депутата Константина Киселева отказаться от системы дистанционного электронного голосования встретило резкую критику и обвинение в самопиаре. За ходом заседания следила корреспондент «Ъ-Урал» Катерина Якушева.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Владимир Крицкий (в центре) поддержал отчет мэра, отметив высокие показатели в сложный год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Владимир Крицкий (в центре) поддержал отчет мэра, отметив высокие показатели в сложный год

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завершающее заседание Екатеринбургской городской думы седьмого созыва открыл отчет главы города Алексея Орлова о его деятельности и работе мэрии. Свой доклад господин Орлов начал с результатов подготовки к 300-летию города. «В культурной сфере реализовали два крупных проекта — открыли центр “Эрмитаж-Урал” и капитально ремонтировали Театр кукол. Большим подарком городу стали знаковые спортивные объекты — Академия волейбола имени Карполя, Центр художественной и эстетической гимнастики, Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. В Новокольцовском микрорайоне создают кампус мирового уровня для УрФУ»,— перечислил он.

По словам Алексея Орлова, большое внимание в городе уделяют помощи участникам специальной военной операции (СВО) РФ на Украине и их семьям.

«Весь бизнес нашего города участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Наши предприниматели помогают донецким и луганским больницам, землякам, солдатам и офицерам на фронте. Совместными усилиями отправлены уже сотни тонн гуманитарной помощи»,— пояснил мэр.

По его словам, несмотря на санкционное давление, большинство промышленных предприятий города увеличило объемы выпуска продукции. «Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств увеличился на 19%, превысил 600 млрд руб. Значительно выросла оптовая торговля — оборот по средним и крупным организациям в 2022 году составил 1,9 млрд руб. — на 21% больше, чем годом ранее. Необходимость трансформации экономики и реализации программ импортозамещения привели к росту капитальных вложений в экономику Екатеринбурга — объем инвестиций средними и крупными организациями вырос почти на четверть и достиг 217 млрд руб.»,— подсчитал господин Орлов.

Глава Екатеринбурга добавил, что город продолжает развивать международные связи, «несмотря на очевидные трудности прошлого года». «Подготовка к юбилею повысила узнаваемость города. Для укрепления экономических связей мы сформировали Совет представителей иностранных государств, благодаря которому Екатеринбург может выстроить живой диалог с другими странами и городами. Продолжаем развитие конгрессного туризма»,— сказал он.

Большая часть вопросов, которые депутаты задали Алексею Орлову после доклада, касалась реконструкции и строительства различных объектов. В частности, мэр заявил, что благоустройство Летнего парка «Уралмаш», который в этом году выиграл рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды», начнется в следующем году, и в течение двух лет его «приведут в порядок». «Основинский парк стоит в ближайших планах. Там нужны небольшие деньги»,— добавил господин Орлов.

Депутат Константин Киселев раскритиковал работу администрации города по развитию культуры. «Низовой библиотекарь получает 20 тыс. руб. Фондохранилище Эрмитажа закончится через шесть лет, я даже не говорю про другие музеи. Обеспеченность художественными школами только 50%. Вы предусмотрели на ремонт “Колизея” 144 млн руб. — это мизер, “Колизей” нуждается минимум в 500 млн руб.»,— рассказал господин Киселев. При этом он добавил, что отчет Алексея Орлова — «лучший отчет за последние пять лет», но «воздержался» от его поддержки.

«Настолько сложный год, но настолько высокие показатели администрация демонстрирует, что отчет нужно принимать. Не делать этого по принципу “Баба Яга против!”, ссылаясь на какие-то мифические данные, — это разговор для бедных»,— возразил депутат Владимир Крицкий.

Отчет Алексея Орлова принял 31 депутат, двое воздержались. «Мне довелось отработать с действующим составом думы половину срока — 2,5 года, но я считаю, что это лучший период моей биографии. Такая командная работа и такие результаты, которые мы сегодня фиксируем, заставляют говорить о том, что в Екатеринбурге работает очень эффективная управленческая команда»,— завершил встречу с депутатами господин Орлов.

Затем депутаты назначили дату выборов нового созыва думы — 10 сентября. Избирательная кампания стартует после того, как решение будет подписано и опубликовано. На следующий день после публикации начнется выдвижение кандидатов. Процедура продлится в течение месяца.

Константин Киселев предложил рекомендовать избирательной комиссии Свердловской области отказаться от назначения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. «Предложение поддержу, потому что у многих есть вопросы по проведению ДЭГ — непонятно, как наблюдать за ним, как контролировать»,— сказал депутат Андрей Пирожков. Поправку отклонили, поскольку за нее проголосовало меньше половины депутатов — 14 поддержали, 12 выступили против, трое воздержались. «Я благодарю всех, кто проголосовал за поправку. Это те люди, которые хотят честные выборы»,— продолжил господин Киселев. «Хватит пиариться!» — воскликнул депутат Александр Колесников.

В завершение заседания депутаты без доклада и обсуждения утвердили план работы думы на второе полугодие. Дума восьмого созыва будет состоять из 35 депутатов: 25 изберут по одномандатным округам и 10 — по партийным спискам.

Катерина Якушева