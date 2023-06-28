Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС до конца весенней сессии парламента

Президент России Владимир Путин на совещании в Дербенте по развитию туризма призвал принять закон об освобождении туроператоров от налога на добавленную стоимость (НДС) до конца весенней сессии Госдумы. Сессия должна продлиться до 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).

Владимир Путин также поддержал идею Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей, поручил в короткие сроки запустить электронные визы по востребованным направлениями для иностранцев, призвал развивать морские курорты.

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера, 27 июня, на заседании кабинета министров говорил, что правительство подготовило законопроект об освобождении туроператоров от НДС. Он тогда отмечал, что налог составляет пятую часть стоимости путевок. Туроператоры смогут не платить НДС четыре с половиной года, при этом такая норма, по его словам, начнет действовать с 1 января 2023 года.

Владимир Путин прибыл в Дербент сегодня, 28 июня, вечером (последний раз он был в Дагестане в сентябре 2019 года). По данным ТАСС, в связи с приездом президента перекрыли несколько центральных улиц, на подъезде к городу развернули систему ПВО, усилили полицейские патрули. После совещания было опубликовано видео, где Владимир Путин выходит «к сотням» местных жителей, собравшимся на площади.

Полина Мотызлевская