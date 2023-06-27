Правительство представило законопроект об отмене НДС при продаже туров по России

Правительство России разработало законопроект, который позволит отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, продающих туристические путевки по России. Предполагается, что норма будет действовать на протяжении 4,5 года с 1 января 2023 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В ходе заседания правительства господин Мишустин отметил, что популярность России связана с ее природными красотами, историческими памятниками и многонациональной культурой. «Увидеть все это ежегодно стремятся миллионы граждан и гостей из-за рубежа. Мы рассчитываем, что принятое решение поддержит отрасль в первую очередь и привлечет еще больше туристов, которые выберут отдых в нашей стране»,— добавил он (цитата по Telegram-каналу правительства).

С 1 июля 2022 года нулевой НДС действует для строящихся и уже введенных в эксплуатацию гостиниц и других объектов размещения туристов. Однако эта мера также ограничена и будет действовать до 30 июня 2027 года. Согласно данным Минфина, обнуление налога для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за весь период. Нулевая ставка также применяется в пассажирских железнодорожных перевозках и перелетах между регионами без стыковок в Москве и Подмосковье.

О том, пойдет ли на пользу индустрии возможность не платить НДС, — в материале «Ъ FM» «Туроператоры рассчитывают на отмену».

Милена Костерева