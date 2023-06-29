ЗакС Петербурга подводит итоги года

Вчера, 28 июня, состоялось последнее заседание Законодательного собрания Петербурга в 2022–2023 парламентском году. Депутаты, подводя итоги своей работы, отметили, что год был непростым. По мнению председателя ЗакСа Александра Бельского, парламент отработал год «достаточно эффективно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский в Законодательном собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Слева направо: депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский в Законодательном собрании Санкт-Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В 2022–2023 парламентском году депутаты приняли свыше 150 городских законов, отчиталась пресс-служба ЗакСа. Это практически в два раза больше чем в прошлом году: тогда было принято 76 законов. 59 из принятых законов (по подсчетам «Ъ-СПб») в парламент внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Самым активным из депутатов оказался единоросс Денис Четырбок: 46 законов, в авторах которых он значится, были приняты.

Некоторые законы еще на стадии рассмотрения вызывали активное обсуждение среди депутатов и петербуржцев. Так широкий резонанс в начале годе вызвал закон о комплексном развитии территории, который спешно был принят еще летом 2022 года. Реакция общества вынудила губернатора Александра Беглова обратиться к парламенту с предложением заморозить некоторые положения закона до 2024 года. В октябре депутаты «заморозку» одобрили.

Уже в феврале 2023 года в парламент поступил новый скандальный «градостроительный» законопроект. На этот раз губернатор предложил внести изменения в 820-й городской закон о границах объектов культурного наследия. Первый вариант законопроекта подразумевал снос около 200 зданий для строительства Большого Смоленского моста, Широтной магистрали скоростного движения и пассажирского терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург. Идею негативно встретили некоторые жители города. Закон все-таки приняли, но с учетом коллективной поправки, которая исключила снос домов Нарвской заставы до 2029 года.

В конце 2022 года парламент принял бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно закону, доход бюджета Петербурга на текущий год составит 1048 млрд рублей, расход — 1195 млрд рублей. Активное обсуждение закона вызвали губернаторские поправки, которые предлагалось принять комплексно, без рассмотрения каждого отдельного пункта. Несмотря на это, все поправки были одобрены парламентским большинством. Кроме того, по предложению Александра Беглова, резервный фонд города в 2022 году был увеличен с 27,5 до 42,5 млрд рублей; в 2023 году — до 50 млрд рублей. Средства из фонда, в том числе, идут на помощь участникам СВО и на восстановление города-побратима Мариуполя.

К разговорам о резервном фонде вновь вернулись в мае, когда вице-губернатор Алексей Корабельников представил в ЗакСе данные об исполнении бюджета за 2022 год. Как выяснилось, треть расходов резервного фонда правительства, 13 млрд рублей, оказалась под грифом «для служебного пользования». Рассекретить данные требовал депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский, указывая, что «федеральное законодательство не дает право петербургским властям что-то ставить под какой-либо гриф». Вице-губернатор же заявил, что расходы засекречены в целях скрыть данные от «врагов».

Кроме этого, в течение года депутаты приняли ряд законов для поддержки бизнес в условиях санкций, расширили список тем для социальной рекламы, запретили курить в коммунальных квартирах, а несовершеннолетним — покупать товары, содержащие сжиженные углеводородные газы. Среди основных направлений законотворчества Александр Бельский также выделил: поддержку участников СВО и членов их семей и социальную сферу.

Депутаты за год также одобрили 16 постановлений об обращении в Госдуму для принятия новых федеральных законов или внесения поправок в действующие. В Думу внесено пока только три из них. Идею предоставить арендатором госимущества право на продление договора на три года без торгов и без дополнительной оценки объекта Госдума не поддержала. Сейчас на рассмотрении российского парламента находятся законопроекты о запрете размещения рекламы сексуальных услуг и об административной ответственности за его нарушение.

Помимо этого, депутаты приняли 13 обращений представителям правительства и федеральных органов исполнительной власти. Чаще всего депутаты обращались к председателю правительства Михаилу Мишустину. Его законотворцы, например, просили наделить Роспотребнадзор или органы исполнительной власти инструментами по контролю над соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении вышек сотовой связи.

Парламентский год запомнится, в том числе, уходом руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Марины Шишкиной с должности зампредседателя ЗакСа. В начале апреля в одночасье госпожа Шишкина сначала добровольно покинула пост зампреда городского парламента, а затем вместе с коллегами по фракции вышла из партии СРЗП. Теперь в ЗакСе есть беспартийная фракция, все еще носящая название партии, сменить которое нельзя. Уже через неделю место вице-спикера занял глава фракции ЛДПР Павел Иткин. Госпожа Шишкина же вместе с коллегами думает о создании своего политического проекта.

На этом кадровые перестановки не закончились. В конце мая Денис Четырбок вышел из состава комитета по законодательству парламента и возглавил бюджетно-финансовый комитет, сменив на посту своего однопартийца Михаила Барышникова. Он, в свою очередь, был назначен представителем ЗакСа в Смольном.

«В целом, мне кажется, достаточно эффективно отработал парламент. В основном все решения, которые принимались нами, были нацелены на улучшение качества жизни в нашем города. При всех тех проблемах, которые обрушились на страну и город, Петербург развивается»,— подвел итог работы Александр Бельский.

Перед заседанием губернатор города и председатель ЗакСа подписали совместный план законопроектной работы. В плане 54 законопроекта, из которых 17 предложил Александр Беглов. Следующее заседание состоится осенью — 13 сентября.

Надежда Ярмула