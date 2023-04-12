Вице-спикером ЗакСа Петербурга стал глава фракции ЛДПР Павел Иткин

Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин стал вице-спикером парламента. Его выбрали тайным голосованием, конкурировал с ним лидер фракции КПРФ Роман Кононенко, передает 12 апреля корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (ЗакС) Павел Иткин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (ЗакС) Павел Иткин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Перед выбором нового спикера парламентарии голосовали за досрочное прекращение полномочий Марины Шишкиной. В соответствии с регламентом голосование проходило не с депутатских мест, а в отдельной комнате. Всех депутатов пригласили в кулуары, где они получили конверт для голосования с печатью и подписью членов комиссии. Непосредственно после получения бюллетеней и конверта депутат направляется в кабину для тайного голосования, где заполняет бюллетень. Затем счетная комиссия подсчитывает голоса и выносит решение.

После окончания подсчета голосов в роли председателя счетной комиссии выступил Константин Чебыкин. Он объявил, что за досрочное прекращение полномочий госпожи Шишкиной проголосовали из 48 человек 42 – 39 за и 3 против. Отметим, что Марина Шишкина на заседании ЗакСа сегодня не присутствовала.

Председатель ЗакСа Александр Бельский на пост зампреда предложил кандидатуру главы фракции ЛДПР в городском парламенте Павла Иткина. Именно его СМИ называли основным претендентом на этот пост. КПРФ в свою очередь выдвинули на пост главу фракции Александра Кононенко. Выбор нового вице-спикера также проходит тайным голосованием с бюллетенями. Для победы депутатам необходимо набрать больше половины голосов от присутствующих на заседании депутатов.

Павел Иткин — депутат ЗакСа уже второй созыв, действующий руководитель фракции ЛДПР, заместитель председателя Бюджетно-финансового комитета, член постоянной комиссии по молодежной политике и делам общественных объединений.

«В первую очередь хочу поблагодарить за оказанное доверие! Я считаю, что должность заместителя председателя это не политическая должность, это в первую очередь работа друг с другом. Вы прекрасно знаете, что я умею не только слушать, но и слышать. У нас очень много общего, задач, мы всегда можем обо всем договориться и принять то оптимальное и правильное решение, которое пойдет на пользу и нашему любимому городу и нашим жителям»,— заявил с трибуны господин Иткин.

Перед выступлением Романа Кононенко выступил еще один представитель КПРФ Вячеслав Бороденчик:

«Уважаемые коллеги, сегодня День космонавтики. И мы запускаем на орбиту нашего Законодательного собрания нового вице-спикера и предлагаем альтернативную кандидатуру. Лидера нашей фракции Кононенко Романа. Он представляет вторую по численности в нашем собрании фракцию КПРФ. А по общей принятой практике в парламентах нашей страны именно по этому принципу выдвигаются кандидаты на должность вице-спикера».

Роман Кононенко в своей речи упомянул основные болезненные точки парламента, рассказал, что КПРФ всегда поддерживала демократичную политику и граждан.

«КПРФ в своей работе всегда исходила из того, что в политике необходима альтернатива, принципиально другая точка зрения на видение той или иной ситуации. Именно поэтому нашей фракцией было принято решение выставит мою кандидатуру. Ведь именно коммунисты являются альтернативой действующей власти. При этом у вас на руках проект постановление где уже вписано имя одного единственного депутата. Мы считаем, что избрание лояльного депутата не поспособствует работе Законодательного собрания. При этом избрание представителя действительно оппозиционной партии будет способствовать предметному обсуждению вопросов внутри собрания и покажет, что наш парламент является островком демократии у нас в стране»,— разъяснил свою позицию Роман Кононенко.

Кандидатуру Павла Иткина поддержали 30 парламентариев. За господина Кононенко проголосовали 10 депутатов. Не голосовали двое.

Подробнее об уходе Марины Шишкиной с поста вице-спикера и разрыве связей с фракцией «Справедливая Россия — За правду» читайте в материале «Ъ» — «В петербургском парламенте не осталось справедливости».

Екатерина Рязанова, Александр Просяник

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