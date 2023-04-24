Сексу на столбе не место

Петербургские парламентарии внесли в Госдуму законопроект об административной ответственности за размещение рекламы сексуальных услуг в общественных местах. Депутаты предлагают дополнить КоАП РФ соответствующей статьей с санкцией для нарушителей-физлиц в сумме от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. Глава питерских единороссов Павел Крупник уточнил, что инициатива направлена не на борьбу с проституцией, которая «не зря считается самой древней профессией», а лишь с засильем соответствующей рекламы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Петербургские депутаты от фракции «Единой России» Павел Крупник, Денис Четырбок и Всеволод Беликов предлагают штрафовать за «размещение или распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг с предложениями знакомств, времяпрепровождения (отдыха) с мужчинами и (или) женщинами, в том числе содержащей скрытое предложение» с указанием контактной информации. Они настаивают на включение ст. 14.3.2 «Реклама сексуальных услуг» в КоАП РФ. Сумма штрафа составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для должностных лиц, от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для юрлиц. Внесенный парламентом Петербурга законопроект появился в электронной базе Госдумы.

Прежде всего авторы дали определение сексуальным услугам. Под этим понимается «половое сношение, мужеложство, лесбиянство», а также другие действия сексуального характера, которые совершаются за денежное или иное вознаграждение.

Объявление со «скрытым предложением» парламентарии определили как «словесное или визуальное представление сексуальных услуг», которое напрямую предложение не содержит.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что объявления с предложением подобных услуг размещаются на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов. «Рекламораспространители не ограничиваются одним или несколькими объявлениями: в листовках оказывается значительная площадь указанных выше поверхностей»,— уточняют авторы проекта. По их мнению, это «наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города».

«Для меня неприемлем тот разгул, который мы наблюдаем в последние годы,— рассказал глава фракции "Единой России" Павел Крупник “Ъ”.— Гости нашего города первое, что видят при выходе из Московского вокзала,— объявления на билбордах, автобусных остановках». Он уточнил, что борется с засильем рекламы: «Проституция не зря считается самой древней профессией, даже при коммунистах была. Я не ставлю перед собой целью победу над проституцией. Считаю это просто абсурдом. Всегда найдутся люди, которые желают "приобрести" эту услугу, и те, кто готов ее предоставить. Но реклама подобных услуг не имеет права быть на улицах Петербурга. Кому нужно, найдет это объявление на других ресурсах. Но наши пенсионеры, блокадники, стоя на остановке на Невском со своими внуками, не должны видеть и читать подобные объявления».

Питерские депутаты практически единогласно поддержали инициативу. Несколько законотворцев от голосования отказались, и только один выступил против — депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчик. «Мне так и не ответили (во время обсуждения законопроекта.— “Ъ”) порядок исполнения закона и состав административного правонарушения,— пояснил он в разговоре с “Ъ”.— Я задавал несколько вопросов. Как будет устанавливаться его состав? Женское имя и номер телефона — это будет считаться составом административного правонарушения? Кто будет нарушителем: тот, кто повесил объявление, или тот, кто по номеру ответит? Я посчитал, что закон полностью неисполним».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко напоминает, что это не первая попытка бороться с рекламой сексуальных услуг: «В Петербурге уже более десяти лет назад установлена административная ответственность за "организацию распространения и распространение рекламной и иной информационной печатной продукции эротического характера, содержащей в том числе скрытое предложение сексуальных услуг"». Штраф составляет от 500 руб. до 1 тыс. руб. для физлиц.

Реклама сексуальных услуг фактически запрещена и на федеральном уровне, полагает господин Пархоменко, так как действующим законодательством запрещено занятие проституцией.

«Представляется, что инициатива в первую очередь обусловлена тем, что город своими силами не справляется с проблемой распространения такой рекламы. Это и немудрено — протоколы об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. К тому же скромные штрафы не отбивают охоту заниматься теневым бизнесом,— отмечает юрист.— Безусловно, установление значительного штрафа может уменьшить количество желающих "найти себя" в сфере распространения подобной рекламы. Однако в первую очередь важна неотвратимость санкции, а не ее размер. Насколько полиция, и так перегруженная полномочиями и сферами ответственности, будет эффективно пресекать данное нарушение, выявлять и привлекать к ответственности виновных?»

Председатель комиссии по правам человека при Совете адвокатской палаты Санкт-Петербурга адвокат Андрей Чертков назвал законопроект примером «законодательного зуда».

«Если мы переживаем о чистоте города, то неважно, реклама ли это сексуальных услуг или благотворительного фонда, закон должен быть единым для всех. Если нельзя в определенных местах размещать объявления, то это должно пресекаться вне зависимости от их контекста»,— настаивает он. Кроме того, обращает внимание господин Чертков, в законодательстве сейчас нет понятия сексуальных услуг, а есть лишь «проституция». «Полагаю, что обилие любой незаконной рекламы неприемлемо для города,— подчеркнул он.— Решением проблемы должны заниматься соответствующие комитеты и правоохранительные органы — у них есть все необходимые рычаги».

Не подержало, отметим, в своем отзыве законопроект и правительство РФ. «КоАП устанавливает административную ответственность за нарушение норм и правил, установленных федеральными законами и иными правовыми актами РФ,— отметили в кабмине.— В связи с этим до закрепления в федеральном законодательстве соответствующего положения (запрета) и мониторинга его применения установление проектируемой административной ответственности представляется преждевременным».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург