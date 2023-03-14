Нарвская застава оказалась важнее прогресса

Вчера комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга единогласно поддержала поправки от фракции «Единая Россия» к изменениям в закон о границах объектов культурного наследия. Поправка единороссов позволит защитить территорию Нарвской заставы от сноса до 2029 года, пока не истечет срок контракта по реновации этой территории. Остальные проблемные участки, подлежащие сносу после изменений в законе, депутаты защищать отказались, заявив что «прогресс важнее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заброшенные жилые дома в районе «Нарвской заставы»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заброшенные жилые дома в районе «Нарвской заставы»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В понедельник состоялось заседание городской комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, где обсуждались поправки в проект внесения изменений в городской закон № 820–7 «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон». Парламентская фракция «Единой России» подготовила поправку, которая исключает снос Нарвской заставы до 2029 года. Если поправки будут поддержаны городским парламентом, застава будет находиться в охранной зоне до момента истечения разрешения на проведение работ по программе реновации. Поправку единороссов поддержали единогласно все члены комиссии.

Сразу три поправки к проекту внесения изменений в 820-й закон подготовила фракция «Яблоко». Однако комиссия отказалась их поддержать. Единственным, кто голосовал за инициативу яблочников, оказался депутат Борис Вишневский, представлявший каждую поправку.

«Наша позиция: недопустимы никакие "исключения" из общих правил для отдельных кварталов, не отличающихся от других в историко-градостроительном отношении. Они отличаются лишь тем, что на их территории планируется реализовывать сомнительные строительные проекты,— но это не имеет никакого отношения к целям Закона Санкт-Петербурга № 820–7. Единственной целью установления зон охраны объектов культурного наследия, согласно статье федерального закона, является обеспечение сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде»,— пояснил господин Вишневский. Ему в оппозицию встал председатель комиссии по градостроительству Валерий Гарнец, который обращал внимание собравшихся на важность инфраструктурных объектов для развития города. Заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Алексей Михайлов сообщил, что поправки, предлагаемые фракцией «Яблока», противоречат федеральному законодательству.

«Изменения сущностных режимов, границ и требований к регламентам достаточно четко урегулированы федеральный законодательством, и любые подобные изменения могут осуществляться через новый проект зоны охраны, историко-культурную экспертизу или через общественные обсуждения. Поэтому поправки (от фракции «Яблока».— «Ъ-СПб») не соответствуют положению о зонах охраны»,— рассказал зампред КГИОП.

Валерий Гарнец перед каждым выступлением депутата объявлял, что фракция «Яблоко» не предоставила историко-культурных заключений и получила отрицательное заключение юридического управления ЗакСа.

Единороссы решили бороться только за Нарвскую заставу. Яблочники хотели полностью нивелировать угрозу сноса для исторических зданий. Однако комиссия по градостроительству решила, что «прогресс важнее сохранения памяти». Так, депутат Михаил Амосов от партии СРЗП встал в оппозицию Вишневскому и заявил, что ради сохранения исторических зданий нельзя отказываться от строительства инфраструктурных проектов. В первую очередь депутата интересовал Большой Смоленский мост, для строительства которого необходимо снести ряд строений, в том числе школу поэтессы Ольги Берггольц, на проспекте Обуховской Обороны.

«Речь идет об очень крупном проекте, о котором люди мечтали десятилетиями. Эта идея существует с довоенных времен. И вдруг мы говорим, что ради такой "мифической вещи" мы будем сохранять совершенно невзрачное и неинтересное здание»,— заявил господин Амосов. Когда Борис Вишневский решил возмутиться, в беседу вступил господин Гарнец: «Борис, вы пессимист, вы не верите в прогресс!»

Поправки к проекту внесения изменений в городской закон фракции подготовили лишь ко второму чтению, которое состоится в среду, 15 марта. Причиной тому стал массовый негативный отклик местных жителей, который в парламенте получили после первого обсуждения законопроекта. Согласно документу, около 200 зданий исключаются из зоны охраны для строительства ряда инфраструктурных объектов и могут быть снесены. Под удар попали квартал Нарвской заставы (около 160 домов), Лиговский проспект (более 20 зданий) и проспект Обуховской Обороны (восемь строений).

Екатерина Рязанова