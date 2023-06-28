Гособвинение запросило 9 лет колонии для медиаменеджера Ильи Красильщика

На стадии прений в Басманном районном суде Москвы гособвинение попросило заочно приговорить к 9 годам колонии медиаменеджера Илью Красильщика по делу о распространении ложной информации об армии РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Красильщик в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Красильщик в 2020 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Помимо лишения свободы на 9 лет гособвинение попросило назначить ему запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на 4 года. С начала военной операции на Украине Илья Красильщик находится не в России.

О возбуждении уголовного дела против Ильи Красильщика стало известно 22 апреля 2022 года, после чего он объявил об уходе из «Яндекса». В марте 2023 года его заочно арестовали.

Основанием для обвинения стал пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в РФ) об убийствах гражданских лиц в украинском городе Буча.

Илья Красильщик — бывший главный редактор издания «Афиша», бывший издатель «Медузы» (признана в Минюстом России иноагентом и нежелательной организацией), бывший руководитель «Яндекс.Лавки», основатель сервиса «Служба поддержки» для помощи пострадавшим от последствий российско-украинского военного конфликта.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина