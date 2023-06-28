ЗакС определил порядок приватизации ГУП «ТЭК СПб»

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о приватизации ГУП «ТЭК СПб», внесенный на рассмотрение губернатором Александром Бегловым, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Начало процесса приватизации парламент утвердил еще в 2021 году.

Согласно законопроекту, 100% акций «ТЭК СПб» останутся в собственности города. Приватизация предприятия должна будет завершиться в 2024 году. Стоимость ГУПа оценивается в сумму около 59,5 млрд рублей.

Как ранее писал «Ъ-СПб», ГУП «ТЭК СПб» к настоящему моменту вело негласную подготовку к акционированию. Так, предприятие усилило сбор долгов, чтобы снизить миллиардную просроченную дебиторскую задолженность, а также увеличило инвестиции в ремонтную кампанию. Компания в 2023 году планирует освоить 15,7 млрд рублей собственных и бюджетных средств.

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