Приватизация с двадцатилетней историей

Акционирование ГУП «ТЭК СПб» должно состояться до конца 2025 года. Чиновники планомерно готовят необходимые документы, а само предприятие усилило сбор долгов, чтобы снизить миллиардную просроченную дебиторскую задолженность, а также увеличило инвестиции в ремонтную кампанию. Эксперты полагают, что такие шаги со стороны ресурсоснабжающей организации свидетельствуют о желании сделать актив более привлекательным для будущего владельца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приватизация ГУП «ТЭК СПб» обсуждается с 2000-х годов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Приватизация ГУП «ТЭК СПб» обсуждается с 2000-х годов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприятие планируется «отдать» в руки администрации города. Раньше не исключали возможности продажи доли нового АО таким крупным игрокам, как «Газпром» или «Интер РАО». Но сейчас аналитики уверены, что частные инвесторы вряд ли заинтересуются предприятием, разве что при условии, что на то будет политическая воля.

Приватизация ГУП «ТЭК СПб» обсуждается с 2000-х годов. Стимулом ее ускорить стал федеральный закон № 485 от 27 декабря 2019 года, согласно которому унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в неконкурентных отраслях. В ноябре 2020 года губернатором Александром Бегловым был внесен законопроект о приватизации предприятия. Это была третья попытка запустить процесс акционирования, предыдущие, инициированные в 2004 и 2014 годах, ни к чему не привели. Закон приняли к концу 2021-го, реорганизацию по объективным причинам перенесли на 2022 год. Позже состоялся еще один перенос.

В комитете по энергетике Санкт-Петербурга сообщили BG, что на 23 марта 2023 года проект постановления правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона Санкт-Петербурга "О приватизации ГУП «ТЭК СПб»"» подготовлен и находится в процессе согласования. Там же добавили, что в результате приватизации 100% акций созданного АО будут находиться в собственности города. «Приватизация акций АО не планируется. Санкт-Петербург будет единолично принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, и осуществлять контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью»,— заявили в комитете.

Подготовка актива

На самом предприятии сообщили, что каких-либо специальных мероприятий для подготовки не проводится. При этом компания анонсировала рекордные вливания в теплоэнергетическую инфраструктуру. В 2023 году планируется освоить 15,7 млрд рублей собственных и бюджетных средств (11,8 и 3,9 млрд соответственно), что на 25% больше годом ранее. Согласно инвестпрограмме планируется заменить 161,7 км трубопроводов по всему городу. Эксперты предполагают, что резкое увеличение финансирования инвестпрограммы предприятия обусловлено тем, что город стремится исправить все прежние ошибки и подвести ГУП к приватизации.

Работа ведется и по снижению просроченной дебиторской задолженности. На 1 февраля 2023 года она составила 6,08 млрд рублей, сократившись на 176,1 млн рублей (или 3%) по сравнению с 1 февраля 2022 года, когда было зафиксировано 6,26 млрд рублей. Для большего снижения компания работает с должниками через суды. В 2022 году в инстанции компания направила более 2,2 тыс. исковых заявлений суммарно на 3,1 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, почти в два раза.

Платежная дисциплина снижается, поэтому судебные мероприятия становятся эффективным инструментом. В 2022 году сумма, поступившая по исполнительным листам, составила 1,55 млрд рублей (в 2021 году — 826,2 млн рублей), в результате добровольного исполнения решений суда на счета ТЭКа вернулось 771,9 млн рублей (в 2021 году — 1,13 млрд рублей).

Тарифная политика

Чиновники опровергают одно из основных опасений, что после приватизации ГУП «ТЭК СПб» изменится тарифная политика в сторону увеличения. «Реорганизация ГУП "ТЭК СПб" не скажется на тарифной и производственной политике предприятия. Тарифы, которые будут установлены на 2024 год, сохранятся для вновь созданного акционерного общества»,— подчеркивают на предприятии. Стоит отметить, что в прошлом году тарифы повышались два раза (стандартно в июле, а потом в декабре из-за роста инфляции). При этом было дано обещание, что в течение 2023 года индексация производиться не будет.

«Для жителей существенных изменений после приватизации не ожидается. Тарифы также будут регулироваться, а деятельность компании — контролироваться»,— комментирует Дмитрий Марков, начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ», автор стратегий автоследования.

Такого же мнения директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский: «По сути, приватизация является необходимой процедурой, но на практике на жителей Петербурга она окажет незначительное влияние. При сохранении стопроцентного участия города изменение тарифной политики если и произойдет, то в рамках предусмотренных стратегий развития ГУП "ТЭК СПб"».

Инвесторов нет на горизонте

После приватизации предприятие намерено активизировать инвестиционную политику за счет расширения возможностей. В частности, речь идет о привлечении долгосрочного финансирования со стороны кредитных организаций (в том числе за счет повышения гибкости в части предоставления обеспечения) и участия в государственных программах с господдержкой (получение кредитов, займов на выгодных условиях, субсидирование).

Еще до принятия закона о приватизации ГУП «ТЭК СПб» высказывались опасения, что организация в дальнейшем будет отдана в частные руки. Сейчас это стратегическое предприятие в области теплоснабжения с долей на петербургском рынке около 48%. Компания занимается выработкой и снабжением тепловой энергией, транспортирует тепло от других источников генерации. Также она эксплуатирует городские инженерные теплосистемы. В ведении ГУП находится теплоснабжение около 16 тыс. домов. При передаче такого актива в частные руки может сложиться такая ситуация, когда акционер, нацеленный лишь на прибыль, не станет учитывать платежеспособность населения. Однако спустя несколько лет эксперты высказывают сомнения в интересантах, кроме государства.

«Вариант с поиском инвестора, который приобретет в ГУП ключевую долю, я бы не стал рассматривать как наиболее вероятный, так как, несмотря на все усилия по реализуемым проектам реконструкций сетей и возвращению просроченных задолженностей за оказанные услуги, предприятие является, по сути, региональным монополистом с грузом неразрешенных проблем, в том числе управленческих и инфраструктурных, а наличие миллиардных долгов от потребителей, скорее всего, будет одной из причин отсутствия интересантов на актив. Вариант с участием "Газпрома" при этом исключать не стоит, однако для него такой объект, вероятно, может быть интересен только в случае, если на то будет политическая воля, но этот вопрос, скорее всего, будет решаться на уровне высших кругов во второй половине года»,— считает господин Жарский.

Безусловно, если все же найдется инвестор, будет в этом и плюс. «На примере ТГК-1 видно, что возможна приватизация подобных социально значимых организаций. Продажа частному инвестору принесет городу значительные денежные средства, избавит от нагрузки по управлению предприятием. Однако найти частного инвестора — задача непростая, так как бизнес сложный, социальный, на данный момент рентабельность организации невысокая. Поэтому базовыми вариантами являются, действительно, либо сохранение компании в городской собственности, либо приватизация в пользу "Газпрома", у которого есть большой опыт управления энергокомпаниями. Теоретически претендентом на покупку может стать также ПАО "Интер РАО", обладающее большим резервом денежных средств на балансе»,— говорит господин Марков.

Так как ГУП «ТЭК СПб» относится к стабильному энергетическому сектору, то инвесторов в первую очередь могли бы заинтересовать прозрачная дивидендная политика и перспективы получения хороших дивидендных выплат. Для выплат важны такие показатели, как чистая прибыль и свободный денежный поток. Принимаемые меры по увеличению инвестиций в обновление инфраструктуры и снижение уровня дебиторской задолженности будут способствовать росту прибыли и денежного потока компании.

Алла Михеенко